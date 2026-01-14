LG CNS 현신균 “로봇 신입사원이 온다… 우리가 훈련 책임”
로봇 SI사업 중요성 부상 관측
“피지컬 AI 시장 주도할 것”
현신균(사진) LG CNS 사장은 “앞으로 2년 후면 로봇이 개념검증(PoC) 단계를 넘어 실제 생산 라인에 투입될 것”이라고 전망했다. 그러면서 ‘로봇 신입사원’이 기업별 업무에 빠르게 적응할 수 있도록 훈련시키는 ‘로봇 시스템통합(SI)’ 사업의 중요성이 커질 것이라 강조했다.
현 사장은 지난 7일(현지시간) ‘CES 2026’이 열린 미국 라스베이거스에서 기자들과 만나 “이족보행·사족보행 로봇, 모빌리티 로봇 등은 2년 후면 생산 현장에서 실질적으로 일을 하고 시민들의 일상 속에도 들어갈 것”이라고 말했다.
현 사장은 로봇을 ‘신입사원’에 비유했다. 그는 “기본적인 지능을 갖춘 로봇은 이제 막 대학을 졸업한 신입사원과 같다”며 “회사에 들어오자마자 현장 일에 바로 투입될 수 없듯이 로봇도 트레이닝을 시켜야 한다”고 말했다. 로봇이 각 기업의 업무를 익힐 수 있도록 파인튜닝(미세조정)한 후 일을 잘 하는지 지속적으로 모니터링하고, 오류가 있다면 재학습시키는 역할이 필요하다는 것이다.
이런 일을 담당하는 것이 바로 LG CNS와 같은 SI 기업이다. 로봇 트레이닝부터 테스트, 검증까지 전 과정이 SI의 영역이다. LG CNS는 “그간 축적된 현장 이해도를 바탕으로 공정 특성과 난이도, 작업 프로세스 등을 종합적으로 고려해 로봇이 어떻게 일을 해야 하는지 세밀하게 모델링한다”고 설명했다.
로봇의 현장 투입 이후에는 관제·운영부터 유지보수까지 ‘엔드 투 엔드’ 서비스를 제공한다. ‘로봇 통합운영 플랫폼’을 이용해 다양한 기종의 로봇을 효과적으로 관리하며 로봇 동선 및 작업 결과도 실시간 모니터링이 가능하다. LG CNS는 로봇이 현장 데이터를 지속적으로 학습할 수 있게 하는 데이터 플랫폼 구축도 준비하고 있다.
글로벌 기업과도 협력 중이다. 대표적으로 중국 휴머노이드 기업 ‘유니트리’의 로봇에 미국 스타트업 ‘스킬드 AI’의 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 결합한 후 여기에 국내 산업 현장 데이터를 학습시키는 테스트를 진행하고 있다. 현 사장은 “제조업 중심의 한국 산업 현장을 가장 잘 아는 LG CNS가 피지컬 AI 시장을 주도할 것”이라고 자신했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사