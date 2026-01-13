조세이 탄광 희생자 DNA 조사 합의… 李정부 첫 과거사 협력 성과

조세이 탄광 희생자 DNA 조사 합의… 李정부 첫 과거사 협력 성과
1942년 한국인 등 183명 수몰돼
유해 발굴 시작… 신원 확인 가능해져
한·일 양국이 조세이 탄광 수몰 사고로 숨진 강제동원 조선인 희생자 유해의 유전자정보(DNA) 감정에 협력하기로 했다. 이재명정부의 첫 한·일 과거사 협력 성과다.
이재명 대통령은 13일 한·일 공동언론발표문을 통해 “1942년 일본 우베시 조세이 탄광에서 183명의 한국인과 일본인이 수몰 사망한 사고가 있었고, 80여년이 지난 지난해 8월에서야 유해가 처음으로 발굴된 바 있다”면서 “양국은 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진키로 하고, 구체 사항에 대해서는 당국 간 실무적 협의를 진행하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이뤄낼 수 있어 참으로 뜻깊게 생각한다”고 덧붙였다. 다카이치 사나에 일본 총리도 발표문에서 조세이 탄광 문제와 관련해 “한·일 간 조율이 진전되고 있는 것에 대해 환영한다”고 밝혔다.
조세이 탄광은 야마구치현 우베시 도코나미 해안에 있는 해저 탄광이다. 가혹한 노동 환경으로 악명이 높았다. 수몰 사고로 사망한 183명 중 136명이 노역에 강제동원된 조선인으로 파악됐다. 2007년 노무현정부가 조세이 탄광의 강제동원 피해 진상조사 결과보고서를 발간하며 사회적 관심이 커졌다.
일본 정부는 그간 탄광의 매장 위치가 분명치 않고, 안전 확보가 어렵다는 이유로 국가 차원의 조사·발굴을 지원하기 어렵다는 입장이었다. 이에 유해 발굴 작업은 일본 시민단체 주도로 이어졌고, 지난해 8월 희생자로 추정되는 유골이 잇달아 발견됐다. 한국인과 일본인 모두가 희생된 사고였던 만큼 유골의 DNA 정보를 통해 신원을 확인하려면 한·일 양국 정부의 지원이 필요했다.
지난해 11월 한일·일한 의원연맹은 공동성명을 내 “사도광산과 함께 조세이 탄광 등 양국 간 현안에 대해 피해 당사자의 명예와 존엄을 회복하고 지속적으로 이를 해결하기 위한 대화를 거듭해 달라”고 양국 정부에 촉구했다. 우원식 국회의장도 지난달 미즈시마 고이치 주한 일본대사를 만나 일본 정부의 전향적 태도를 요청했다.
최예슬 기자, 나라=이동환 기자
