연대 물꼬 튼 보수야당

입력:2026-01-13 18:48
여권비리 특검 도입 공동전선
"거악 척결에 조국도 합류하라"

장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 13일 국회에서 이준석 개혁신당 대표를 만나 대화하고 있다. 장 대표와 이 대표는 여당을 겨냥한 3개 특검(대장동 항소포기, 통일교 정교유착, 민주당 공천헌금) 공동 추진 방안을 논의했다. 이병주 기자

국민의힘 장동혁, 개혁신당 이준석 두 보수야당 대표가 여권의 비리 의혹에 대한 특별검사 도입을 두고 첫 정책 공조에 나섰다. 두 대표가 손을 맞잡은 건 22대 국회 들어 처음이다.

두 대표는 13일 국회 국민의힘 회의실에서 만나 대장동 항소 포기, 통일교 정교 유착, 더불어민주당 공천 비리 세 현안에 대한 특검 공동 추진 방안을 논의했다. 이 대표는 “개혁신당은 국민의힘의 내재적 한계를 극복하겠다는 취지에서 시작한 당이고, 그 생각은 변함없다”면서도 “그러나 정치와 사법제도를 망가뜨리는 거악 앞에선 공조가 필요하다고 판단했다”고 말했다. 장 대표도 “모든 증거가 권력자를 가리키지만 민주당은 살아 있는 권력에 대한 특검엔 눈 감고, 이미 죽은 권력에 대한 부관참시 특검만 계속 추진하고 있다”며 “특검을 반드시 이뤄내겠다는 결기로 이 자리에 모였다”고 화답했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 “김병기 전 원내대표 부분은 민주당도 제명한 사안이고 실시간 증거가 인멸되고 있어 두 대표는 구속수사 포함 강력한 강제수사를 촉구했다”고 밝혔다. 김 전 원내대표는 이날 “의혹 중 하나라도 법적 책임이 있으면 정치를 그만두겠다. 제명을 당할지언정 스스로 떠나지는 못하겠다”며 자진 탈당 요구를 거부했다.

보수 양당은 조국혁신당에도 공동전선 합류를 압박했다. 이 대표는 “국민이 조국혁신당에 표를 준 이유는 부패한 권력에 맞서 싸우라는 것”이라고, 장 대표는 “야당이 야당 역할을 제대로 못 하면 국민을 배신하는 것”이라고 강조했다. 두 대표는 2차 종합특검법 등 민주당의 일방적 법안 처리 항의 차원에서 우원식 국회의장도 함께 접견했다.

이형민 한웅희 기자

한웅희 기자
사회부
한웅희 기자
409
충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다.
