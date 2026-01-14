“떨리고 흥분”… 루키 이승택 PGA 데뷔전
15일 시즌 개막전 소니오픈 출격
“너무 떨리지만 그만큼 기대도 되고 흥분이 된다. 루키로서 내가 과거에 이뤘던 모든 것은 잊고 초심으로 돌아가 대회를 치르겠다.”
미국프로골프(PGA)투어 2026시즌 개막전 소니오픈(총상금 910만 달러)에 출전하는 ‘루키’ 이승택(30·사진)의 각오다. 이 대회는 15일(현지시간)부터 나흘간 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이CC(파70·7044야드)에서 열린다.
PGA투어는 지난 9일부터 하와이 마우이섬 카팔루아 리조트 플랜테이션 코스에서 개막전 더 센트리로 2026시즌을 출발할 계획이었다. 하지만 마우이섬의 극심한 가뭄으로 대회가 취소되면서 소니오픈이 개막전이 됐다.
이승택은 2024시즌까지 한국프로골프(KPGA)투어에서 활동하다가 미국 무대에 도전한 선수다. KPGA투어 제네시스 포인트 5위로 PGA투어 퀄리파잉스쿨에 나서서 PGA 2부 콘페리투어 출전권을 확보한 뒤 지난해 콘페리투어에서 포인트 13위로 상위 20명에게 주어지는 PGA투어 카드를 획득했다.
그는 국민일보와의 전화 인터뷰에서 “좋은 결과도 중요하지만 내가 준비한 것들을 모두 보여주고 스스로가 만족할 만한 경기를 하고 싶다”며 “KPGA투어에서 활동한 선수들도 PGA에서 통한다는 것을 꼭 증명해 보이겠다”고 다짐했다.
이승택은 일찌감치 미국으로 건너가 스윙 코치인 김기환 프로와 1개월여간 샷의 완성도를 높이는 데 주력했다. 스윙 훈련은 원래 패턴에서 크게 손보지 않았다. 대신 긴장할 때 당겨치는 경향을 방지하기 위한 특훈을 했다. 낯선 잔디와 코스에 적응하기 위한 웨지의 스핀 컨트롤과 퍼트 연습에도 많은 시간을 할애했다. 김 프로는 “적응을 잘하고 있다. 샷감은 60% 이상 올라 온 것 같다”고 했다. 이승택은 최근까지 타이틀 스폰서가 정해지지 않아 마음 고생이 심했는데 데뷔전 직전에 CJ그룹과 계약이 성사된 것으로 알려졌다.
이번 개막전에는 2023년 대회 우승자 김시우(30·CJ)와 PGA투어 통산 3승의 김주형(23·나이키골프), 2년 만에 PGA투어에 복귀한 김성현(27·신한금융그룹)이 동반 출전한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
