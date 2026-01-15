강원도 대표 겨울 축제 개막… 맨손 잡기·얼음낚시… ‘추위야 반갑다’

‘세계 4대 겨울 축제’ 화천 산천어축제
화천산천어축제는 문화체육관광부에서 글로벌 축제로 지정한 대표적인 겨울 축제다. 일본 삿포로 눈꽃축제, 중국 하얼빈 빙등제, 캐나다 윈터카니발 등과 함께 세계 4대 겨울 축제로 꼽힌다. 화천군은 지난 10일 화천읍 화천천 일대에서 ‘2026 얼음나라 화천산천어축제’를 개막했다. 이 축제는 다음 달 1일까지 이어진다.
축제장은 약 30만㎡ 규모로, 축구장 40여개에 달하는 거대한 얼음판 위에 조성됐다. 얼음낚시를 비롯해 산천어 맨손 잡기, 전통 얼음썰매, 아이스 봅슬레이, 얼음축구, 컬링, 피겨 스케이트 체험 등 30여개의 체험 프로그램이 진행된다. 가장 인기 있는 프로그램은 산천어 얼음낚시와 맨손 잡기다. 강태공들은 꽁꽁 얼어붙은 빙판에 엎드려 얼음구멍 가까이 얼굴을 들이밀며 산천어가 지나가는지 지켜보며 낚시 삼매경에 빠진다. 산천어 맨손 잡기 행사장은 추위를 무릅쓰고 반소매 셔츠, 반바지 차림으로 물속에 뛰어드는 체험객들로 붐빈다. 산천어로 만든 다양한 음식도 맛볼 수 있다.
낮뿐 아니라 밤낚시도 이어진다. 매년 10만명 이상 방문하는 외국인들을 위한 전용 낚시터와 쉼터도 마련됐다. 올해도 핀란드 로바니에미시 산타 마을의 ‘리얼 산타’와 요정 ‘엘프’가 화천을 방문한다.
주말 선등거리에서 야간 페스티벌이 진행된다. 선등거리에는 형형색색의 산천어등과 LED 조명이 설치돼 있다.
‘황금 송어 대박’ 평창송어축제
송어 양식의 발상지로 알려진 평창에서 열리는 송어 축제는 산천어 축제와 함께 쌍벽을 이루는 얼음낚시 축제다. 평창군 진부면 오대천 일원에서 지난 1일 개막해 2월 1일까지 계속된다.
우리 선조들 삶의 핍박을 축제로 승화시켜 눈과 얼음, 송어가 함께하는 겨울이야기라는 주제로 평창송어축제가 펼쳐진다. 얼음 위에서 보면 오대천에서 노니는 어류가 투명하게 보이는 가운데 송어낚시의 짜릿한 손맛을 느끼며 다양한 겨울 체험 행사와 함께 진정한 겨울 축제의 즐거움을 느낄 수 있다. 텐트를 설치하고 즐기는 텐트 낚시, 노지에서 즐기는 얼음낚시가 핵심 프로그램이다. 짜릿한 스릴의 맨손 송어 잡기 프로그램과 어린이 낚시터가 별도로 운영된다. 이밖에 눈썰매 등 놀이 시설과 편의 및 먹거리 공간 등이 운영된다.
인삼송어·얼음낚시… 홍천강 꽁꽁축제
홍천강 꽁꽁축제는 꽁꽁 언 홍천강 위에서 즐기는 얼음낚시를 중심으로 가족 단위 방문객과 관광객이 함께 참여할 수 있는 체험형 겨울 축제다. 지난 9일 개막해 오는 25일까지 홍천읍 홍천강변에서 열린다. 얼음낚시와 겨울 놀이 체험, 다양한 먹거리와 공연 프로그램으로 겨울 관광객 맞이에 나섰다. 아이부터 어른까지 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 마련됐다. 올해 관광객 부담을 줄여 주고자 얼음낚시터와 부교낚시터 입장권 가격을 기존 2만원에서 1만5000원으로 인하했다.
올해 축제의 핵심 콘텐츠는 지역 특화 자원인 인삼송어다. 맑은 수질과 풍부한 산소 환경에서 자란 송어에 6년근 인삼을 배합한 사료를 먹여 기른 것이다. 축제 프로그램은 얼음낚시와 부교낚시를 비롯해 인삼송어 맨손 잡기, 가족 실내낚시터 등 낚시 체험과 꽁꽁 얼음썰매장, 눈썰매장, 체험부스 등 놀이·체험 공간으로 구성됐다. 회센터와 향토음식점, 실외음식점, 푸드트럭 등 먹거리 공간도 함께 운영 중이다. 이와 함께 행운권 추첨, 꽁꽁 DJ라디오, 꽝조사 이벤트 등 다양한 참여형 행사와 무대 공연, 노래자랑대회가 이어진다. 행운권 추첨 1등 경품으로 경차 1대가 제공된다. 공영주차장과 전통시장 공영주차장도 무료 개방한다.
