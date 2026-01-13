트럼프 “이란 거래국 25% 관세” … 中 엮어 고강도 ‘동시 압박’

협상·군사 옵션 저울질하는 미국



이란과 거래하는 모든 국가 대상

‘원유 수입국’ 中공급망 통제 효과

이란내 시위 격화… 6천명 사망설

영국 런던 이란대사관 앞에서 12일(현지시간) 이란 반정부 집회 참가자들이 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 사진을 불태우고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 반정부 시위를 유혈 진압 중인 이란을 향해 ‘관세 카드’를 꺼내 들며 압박 수위를 높였다. 트럼프 대통령은 12일(현지시간) 이란과 거래하는 모든 국가에 25%의 고율 관세를 부과하겠다고 발표했다. 군사 개입과 협상을 두고 저울질 중인 미국이 추가 경제 제재를 단행한 것은 이란에 대한 압박을 강화하면서 이란과 경제적으로 밀접한 중국을 겨냥한 것이란 분석이 나온다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 관세 부과 방침을 밝히며 “이번 명령은 최종적이고 확정적이며, 즉시 효력이 발생한다”고 적었다. 그는 이란과 거래하는 제3국까지 제재하는 ‘세컨더리 보이콧’을 거론했으나 적용 대상과 구체적인 방식은 언급하지 않았다. 다만 이번 조치가 중국을 정조준한 것이란 분석이 나온다. CNN은 “새 관세가 시행되면 중국산 제품에 대한 관세율이 현행 20%에서 최소 45%까지 치솟을 수 있다”고 보도했다. 이번 조치는 제재를 피해 이란 원유를 대거 수입하는 것으로 알려진 중국의 원유 공급망에도 영향을 줄 수 있다. 미국에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 2023년 기준 중국은 이란산 원유의 90%를 구매했다. 해운·에너지 시장조사 업계에 따르면 중국의 원유 수입량 중 이란산은 13~15%를 차지한다.



미국의 압박 속에 협상을 위한 물밑 작업도 이뤄지는 것으로 보인다. 아바스 아라그치 외무장관은 이날 외국 대사 주재 회의를 열고 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 위트코프와 소통하고 있다며 “이란은 협상 테이블을 떠난 적이 없다”고 말했다. 그는 아랍권 방송 알자지라에도 “미국의 위협이 없다면 이란은 미국과 핵 협상을 할 준비가 돼 있다”며 거듭 대화 의지를 피력했다.



캐럴라인 레빗 미국 백악관 대변인도 “공습 역시 최고 군 통수권자가 선택할 수 있는 많은 옵션 중 하나지만 외교가 항상 대통령의 최우선 선택지”라고 말했다. 이어 “이란 정부의 공개 메시지는 우리 행정부가 비공식적으로 접하는 내용과 상당히 다르다”고도 했다. 다만 미 국무부는 이날 이란 내 자국민들에게 “즉시 이란을 떠나라”고 공지했다. 미국 온라인 매체 악시오스는 아라그치 장관과 위트코프 특사가 만날 수 있다고 전망했다. 다만 이란의 대화 제의는 시위를 진압할 시간을 벌고 미국의 군사 타격 명분을 약화하려는 지연 전술이라고 분석했다.



3주째 접어든 이란의 반정부 시위는 날로 격화하고 있다. 인권단체 이란인권(IHR)은 사망한 시위대만 648명이며 이 중 9명은 18세 미만 미성년자라고 밝혔다. IHR은 “직접 확인했거나 독립된 두 기관을 통해 검증된 사례만 집계한 것”이라며 “일부 추산에 따르면 6000명 이상이 숨졌을 가능성이 있다”고 덧붙였다.



특히 일부 시신에서는 즉결 처형에 가까운 근접 조준 사격 정황이 발견됐다. IHR은 유족과 목격자들의 진술을 인용해 테헤란 샤리아티 대학생 루비나 아미니안(23)이 “뒤쪽 근거리에서 발사된 총탄에 머리를 맞았다”고 전했다.



이가현 기자, 워싱턴=임성수 특파원 hyun@kmib.co.kr



