비계 삼겹살, 앞으로 ‘돈차돌’로 팔린다… 지방 함량 따라 명칭 세분화
앞삼겹·뒷삼겹 등 세 종류로 나눠
판매자 선택 맡겨 의무 사항은 아냐
“삼겹살을 샀더니 비계만 왔다.” 소비자 불만을 빚어 왔던 이른바 ‘비계 삼겹살’ 논란을 해소하기 위해 삼겹살 부위가 세 종류로 세분화한다. 비계가 가장 많은 부위는 ‘돈차돌’, 가장 적으면 ‘뒷삼겹’, 적정량의 비계가 섞인 부위는 ‘앞삼겹’으로 새롭게 이름을 붙였다.
농림축산식품부는 삼겹살 부위 세분화하는 내용 등을 담은 ‘축산물 유통구조 개선 방안’을 13일 발표했다. 지방 함량이 가장 많은 흉추 12~14번은 돈차돌, 지방이 적당히 섞인 흉추 5~11번은 앞삼겹, 지방 함량이 낮은 요추 1~6번은 뒷삼겹으로 세분했다. 이르면 올해 안에 지방량 선호도에 따라 부위를 선택해 구매할 수 있을 것으로 보인다.
전익성 농식품부 축산유통팀장은 “차돌박이는 기름이 많다고 불평하는 사람이 없다”며 “비계가 많은 삼겹살도 ‘돈차돌’이라는 이름으로 유통돼 새로운 시장이 형성된다면 소비자 불만도 줄어들 수 있을 것”이라고 설명했다. 1+ 등급 삼겹살의 지방 비율 기준은 현행 22~42%에서 25~40%로 강화한다. 다만 이 방침은 의무사항이 아니다. 판매자 선택에 달린 것이기 때문에 비계삼겹살 논란이 완전히 사라지기는 힘들 것으로 보인다.
달걀 규격 표시 방식도 개선책도 내놨다. 달걀 껍데기에 표기하는 품질 등급 판정 결과를 현행 ‘판정’ 1단계에서 1+·1·2등급 3단계로 늘린다. 달걀 크기 규격 명칭도 소비자 혼동을 일으키곤 했던 ‘왕·특·대·중·소’에서 ‘2XL·XL·L·M·S’로 알기 쉽게 바뀐다. 닭고기의 경우 가격 조사 시 생닭 한 마리 기준에서 절단육·가슴살 등 부분육 중심으로 개편한다.
한우 사육 기간 단축도 장려한다. 정부는 32개월인 한우 사육 기간을 28개월로 단축하고 28개월령 이하 도축 비중을 2024년 8.8%에서 2030년까지 20%로 확대할 방침이다. 한우를 오래 키울수록 높은 등급을 받는 경우가 많은데, 이로 인해 생산비가 그만큼 늘어 소비자 입장에서 비싸게 한우를 사는 것 아니냐는 지적이 있었다. 정부는 사육 기간 단축으로 생산비를 최대 10% 낮출 수 있을 것으로 보고 있다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사