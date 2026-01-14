메인에 선 삼성바이오·셀트리온… K바이오, 美 샌프란 총집결
JP모건 헬스케어 콘퍼런스 가보니
1500여개 기업·9000명 이상 방문
AI 화두… 엔비디아, 신약 개발 선언
韓, 현지 생산거점 확장 전략 공개
롯데·SK 등 오너가도 세일즈 분주
12일(현지시간) 오전 7시쯤 미국 샌프란시스코 더 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔은 이른 아침부터 인파로 북적였다. 정장을 갖춰 입은 참가자들이 연이어 입장하며 메인 발표장인 그랜드볼룸 좌석이 빠르게 찼다. 자리를 찾지 못해 홀 뒤편에 서서 발표를 지켜보는 이들도 수십명에 달했다.
세계 최대 제약·바이오 업계 투자 행사인 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 이날 막을 올렸다. 올해로 44회를 맞은 이 행사는 매년 연초 글로벌 제약·바이오 기업과 투자자들이 모여 사업 전략과 협업 기회를 모색하는 자리다. 올해는 1500여개의 기업에서 9000명 이상이 현장을 찾을 것으로 예상된다. 삼성바이오로직스와 셀트리온이 메인 트랙 연사로 나서는 등 국내 기업들도 핵심 세션에 이름을 올리며 K바이오의 존재감을 드러낼 예정이다.
개막 연설에서는 올해 바이오 산업의 회복 흐름이 이어질 것이라는 전망이 나왔다. 제러미 멜먼 JP모건 헬스케어 투자 글로벌 공동 총괄은 “헬스케어 산업은 팬데믹 이후 한동안 부진했지만 최근 강한 회복세를 보이고 있다”고 말했다. JP모건에 따르면 50억 달러 이상의 대규모 거래는 2024년 한 해 동안 4건에 그쳤으나 지난해 하반기에만 16건이 성사됐다. 산업 전반의 트렌드로는 인수·합병(M&A)이 꼽혔다. 멜먼 총괄은 “충분한 자본력을 갖춘 기업들이 M&A를 성장 전략의 핵심 도구로 활용하고 있다”며 “대규모 특허 만료를 앞두고 M&A가 활발해질 것”이라고 내다봤다.
인공지능(AI)도 단연 큰 화두였다. AI가 산업 전반에 광범위한 영향을 미치는 가운데 헬스테크 분야는 재무·전략적 투자가 모두 활발한 분야로 평가됐다. 이날 엔비디아는 일라이 릴리와 AI 신약 개발 연구소를 설립한다고 발표했다. 양사가 협업해 향후 5년간 인재와 인프라, 컴퓨팅 자원에 최대 10억 달러를 공동 투자한다는 계획이다. 엔비디아의 신약 개발 AI 플랫폼인 ‘바이오네모’와 이달 초 공개한 차세대 AI 칩 ‘베라 루빈’을 활용한다. 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어·라이프사이언스 부문 부사장은 “‘월드 클래스’ 제약사 일라이 릴리가 실험실과 제조 현장에서 피지컬 AI 활용을 강화한다면 혁신적 변화가 일 것”이라고 말했다.
K바이오의 힘을 보여줄 기회도 행사 곳곳에서 이어진다. 삼성바이오로직스와 셀트리온은 13일 메인 무대인 그랜드볼룸에서 발표에 나선다. 전 세계에서 선별된 25개 기업만 오를 수 있는 핵심 세션이다. 같은 날 글락소스미스클라인(GSK), 아스트라제네카(AZ), 노보 노디스크, 일라이 릴리 등 글로벌 빅파마들과 어깨를 나란히 하는 모습이다.
삼성바이오로직스는 존림 대표가 연사로 나서 새 위탁생산(CMO) 브랜드 ‘엑설런스(ExellenS)’와 함께 미국 메릴랜드주 록빌 공장 인수를 통한 미국 내 생산 거점 확장 전략을 소개할 예정이다. 셀트리온도 서진석 대표와 이혁재 수석부사장이 연단에 올라 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설을 기반으로 한 공급망 구축 전략과 신약 개발 성과를 공개한다. 생물보안법 영향으로 글로벌 기업들의 공급망 재편이 가속화되는 가운데 미국 본토에 생산 인프라를 확보한 국내 기업들의 전략적 위상이 한층 높아질 것으로 보인다.
오는 15일 아시아태평양(APAC) 트랙에서도 국내 기업의 발표가 예정돼 있다. 디앤디파마텍은 글로벌 신약 시장의 관심이 비만 치료제를 넘어 대사 질환으로 확장되는 흐름 속에서 미국 임상 2상을 진행 중인 지방간염(MASH) 치료제 파이프라인으로 주목받고 있다. 알테오젠은 피하주사(SC) 제형 전환 플랫폼을 통해 매출 1위 면역항암제인 ‘키트루다’의 제형 혁신에 성공했다. 휴젤도 K뷰티 열풍에 힘입어 미국 미용의료 시장에서 입지를 넓히고 있다.
바이오를 새 성장동력으로 삼아 집중 육성하고 있는 국내 기업 2세들도 글로벌 기업·투자자들과의 미팅에 적극적인 모습이다. 신동빈 롯데그룹 회장의 장남인 신유열 롯데바이오로직스 각자대표는 “ADC 역량을 앞세운시러큐스 캠퍼스와 하반기 완공될 송도 캠퍼스의 이원화 생산 전략을 경쟁력으로 내세워, 실질적인 계약 체결로 이어지는 유의미한 비즈니스 모멘텀을 확보할 것”이라고 말했다. 최태원 SK그룹 회장의 장녀인 최윤정 SK바이오팜 전략본부장도 “글로벌 파트너십과 파이프라인 및 신규 모달리티의 가치 극대화를 위한 협력 기회를 적극 모색하겠다”고 전했다.
샌프란시스코=신주은 기자 june@kmib.co.kr
