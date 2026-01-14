고개 숙인 강호동 “농민신문 회장·재단 이사장직 사임”

정부가 농협중앙회 방만 경영 지적

강, 그간 두 직위 겸직 연봉 총 6.9억

“초과 지출 숙박비도 반납하겠다”

강호동 농협중앙회장이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 낭독하던 중 고개를 숙이고 있다. 강 회장은 농림축산식품부로부터 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과가 나온 지 5일째인 이날 사과와 함께 쇄신책을 내놨다. 연합뉴스

강호동 농협중앙회장이 연봉 3억원의 농민신문사 회장직에서 물러난다. 해외 출장에서 초과 지출한 호텔 숙박비 4000만원도 사비로 반납하기로 했다. 정부가 농협중앙회의 방만경영 실태를 지적한 특별감사 중간 결과를 발표한 지 닷새 만에 조직 쇄신을 위한 자구책을 내놨다.



강 회장은 13일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 “심려 끼친 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다. 위기수습이 아닌 농협의 존재 이유와 역할을 바로 세우는 출발점으로 삼겠다”며 대국민사과를 발표했다. 5분 넘게 사과문을 낭독한 강 회장은 그러나 질문은 받지 않고 퇴장했다. 농협중앙회장의 대국민 사과는 2011년 전산장애로 금융거래가 전면 중단된 이후 처음이다.



농림축산식품부가 지난 8일 공개한 농협중앙회·농협재단 특별감사 중간결과에 따르면 강 회장은 농협중앙회장직과 농민신문사 회장직을 겸임하면서 2024년 각각 연봉 3억9000만원과 3억원을 받았다. 이로써 강 회장에 대한 연간 3억원의 농민신문사 회장 연봉 지급이 이뤄지지 않게 되고 이에 따라 약 4억원의 퇴직금도 받을 수 없게 됐다. 강 회장은 농협재단 이사장직에서도 사퇴했다.



문제가 됐던 해외출장비 초과 지출은 강회장이 사비로 해결하기로 했다. 특별감사에서 강 회장은 다섯 차례의 해외출장 중 숙박비 상한(1박 250달러·약 36만원)을 한번도 지키지 않았으며 숙박비에만 4000만원 넘게 지출한 것으로 확인됐다. 강 회장은 이에 대해 “이유를 불문하고 송구스럽다”며 “관련 비용은 전액 환입(반환) 조치하겠다”고 말했다.



강 회장 최측근으로 알려진 지준섭 농협중앙회 전무, 여영현 농협상호금융 대표 등 주요 경영진도 사의를 표했다. 인사를 비롯한 경영 전반은 사업전담 대표이사 등에게 맡기고 본연의 책무인 농업·농촌 발전과 농업인 권익 증진을 위한 활동에 매진한다고 약속했다. 농협중앙회는 농식품부 특별감사 외에 내부 임직원 개인 비위에 3억2000만원의 변호사비를 대납한 사례, 친인척 수의계약 사례 등과 관련해 수사도 받고 있다.



농협중앙회는 조직 쇄신을 위한 제도 개선책도 내놨다. 외부 전문가를 위원장으로 둔 농협개혁위원회를 구성해 개혁 방안을 마련하기로 했다. 개혁위원회는 중앙회장 선출 방식, 지배구조, 농축협 조합장 등 임원 선거제도와 관련해 지속적으로 제기된 구조적 문제를 개선해 조합 경영의 투명성을 높이기로 했다. 하루 250달러로 제한된 해외 숙박비 규정 등은 물가 수준을 반영해 상향하는 등 관련 제도와 절차를 합리적으로 재정비한다.



세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr



