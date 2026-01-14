시사 전체기사

초·중·고 학생 사상 첫 400만명대로 줄어

입력:2026-01-14 00:04
수정:2026-01-14 00:04
올해 취학 아동 첫 30만명 아래로


저출생으로 올해 초·중·고교 학생 수가 처음 500만명 아래로 떨어질 전망이다. 5년 뒤에는 100만명이 더 빠져 400만명대마저 무너질 것으로 보인다.

교육부는 13일 공개한 ‘2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)’에서 올해 초·중·고교 학생을 483만6890명으로 예상했다. 지난해 501만5310명에서 17만8420명 감소해 처음 400만명대로 진입한다는 것이다. 정확한 학생 수는 3월 새 학기가 시작돼야 집계가 이뤄지는데, 사전에 한국교육개발원 교육기본통계, 국가데이터처 장래인구 추계, 행정안전부 주민등록인구통계 등으로 추정한 수치다.

초·중·고 학생은 매년 가파르게 감소할 예정이다. 내년에 466만1385명으로 떨어진 뒤 매년 20만명씩 감소해 오는 2031년에는 381만1087명으로 주저앉게 된다. 5년 새 학생 102만5803명이 학교 현장에서 증발하는 셈이다.

취학 인원도 급감하고 있다. 교육부는 올해 초등학교 신입생을 29만8178명으로 추산했다. 초1은 2008년 53만4816명에서 2009년 46만8233명으로 급감한 뒤 줄곧 40만명대를 유지해오다 2024년에 30만명대(35만3713명)로 내려앉았다. 지난해에 32만4040명으로 더 쪼그라든 뒤 올해 처음 20만명대에 진입하는 것이다. 전망은 더욱 암울하다. 내년 27만7674명, 2028년 26만2309명, 2029년 24만7591명, 2030년 23만2268명, 2031년 22만481명으로 20만명대 초반까지 밀린다. 교육계에서는 ‘학생 수 절벽’ 대비가 충분하지 않다는 우려가 나온다.

이도경 기자 yido@kmib.co.kr

