현대차그룹, AVP 본부장에 엔비디아 부사장 영입

박민우 박사… 포티투닷 대표 겸임

테슬라 오토파일럿 개발도 참여



현대차그룹이 세계적인 자율주행 기술 전문가인 박민우(49·사진) 박사를 그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장 겸 포티투닷 대표로 영입했다고 13일 밝혔다. 지난해 12월 송창현 전 본부장이 일신상의 이유로 퇴임 의사를 밝힌 지 약 한 달 만이다.



현대차그룹은 박민우 신임 사장을 “테슬라, 엔비디아 등 글로벌 기업에서 컴퓨터 비전 기반 자율주행 분야 기술의 연구·개발, 양산, 상용화 등 전 과정을 경험한 기술 리더”라고 소개했다. 박 사장은 고려대학교에서 전기·전자·전파공학을 전공했고, 미국 펜실베이니아주립대에서 전기전자 석사, 컴퓨터공학 박사 학위를 받았다. 현대차그룹 내 최연소 사장이기도 하다.



박 사장은 최근까지 엔비디아에서 부사장으로 재직하며 자율주행 인지 기술을 개발해 자율주행 소프트웨어의 양산과 상용화를 이끌었다. 특히 인지·센서 융합 기술을 전담하는 조직을 지휘하며 엔비디아 자율주행 플랫폼의 차량 적용을 성공적으로 이뤄냈다. 테슬라 재직 당시에는 주행 보조 소프트웨어인 오토파일럿 개발 과정에 참여해 ‘테슬라 비전’의 설계와 개발을 주도했다. 박 사장은 자율주행 기술이 소프트웨어 중심 구조로 전환하는 기반을 마련한 것으로 평가받는다.



현대차그룹은 이번 영입을 통해 소프트웨어중심차(SDV)·자율주행 기술 개발과 사업화에 속도를 높이겠다는 구상이다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 현대차그룹이 세계적인 자율주행 기술 전문가인 박민우(49·사진) 박사를 그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장 겸 포티투닷 대표로 영입했다고 13일 밝혔다. 지난해 12월 송창현 전 본부장이 일신상의 이유로 퇴임 의사를 밝힌 지 약 한 달 만이다.현대차그룹은 박민우 신임 사장을 “테슬라, 엔비디아 등 글로벌 기업에서 컴퓨터 비전 기반 자율주행 분야 기술의 연구·개발, 양산, 상용화 등 전 과정을 경험한 기술 리더”라고 소개했다. 박 사장은 고려대학교에서 전기·전자·전파공학을 전공했고, 미국 펜실베이니아주립대에서 전기전자 석사, 컴퓨터공학 박사 학위를 받았다. 현대차그룹 내 최연소 사장이기도 하다.박 사장은 최근까지 엔비디아에서 부사장으로 재직하며 자율주행 인지 기술을 개발해 자율주행 소프트웨어의 양산과 상용화를 이끌었다. 특히 인지·센서 융합 기술을 전담하는 조직을 지휘하며 엔비디아 자율주행 플랫폼의 차량 적용을 성공적으로 이뤄냈다. 테슬라 재직 당시에는 주행 보조 소프트웨어인 오토파일럿 개발 과정에 참여해 ‘테슬라 비전’의 설계와 개발을 주도했다. 박 사장은 자율주행 기술이 소프트웨어 중심 구조로 전환하는 기반을 마련한 것으로 평가받는다.현대차그룹은 이번 영입을 통해 소프트웨어중심차(SDV)·자율주행 기술 개발과 사업화에 속도를 높이겠다는 구상이다.정진영 기자 young@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지