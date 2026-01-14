F&B 삼키는 사모펀드… 수익은 빠르게, 부담은 소비자에게
침체된 M&A 시장 속 큰 열기
매머드·컴포즈 등 저가커피도 집중
가격 인상·상권 중복 부작용 우려
침체된 인수·합병(M&A) 시장 속에서도 식음료(F&B) 업종을 향한 사모펀드(PEF)의 관심은 좀처럼 식지 않고 있다. 경기 둔화 국면에서 비교적 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있고, 해외 확장을 통해 기업가치를 키운 뒤 재매각하기 용이하다는 점이 F&B를 매력적인 투자처로 만든다. 다만 단기 수익을 극대화하는 과정에서 그 부담이 가격 인상이나 품질 저하 등의 형태로 소비자와 가맹점주에게 전가될 수 있다는 우려도 커지고 있다.
13일 유통업계에 따르면 지난해 말부터 올해 초까지 F&B 매물을 둘러싼 M&A가 잇따랐다. 지난달에는 국내 사모펀드 운용사 H&Q코리아가 수제버거 브랜드 파이브가이즈의 국내 운영사 에프지코리아를 인수했고, KFC코리아는 글로벌 사모펀드 칼라일그룹을 상대로 2000억원대에 매각을 완료했다. 이달 초에는 오케스트라프라이빗에쿼티파트너스(PE)가 저가 커피 프랜차이즈 매머드커피를 품는 등 PEF 자본의 F&B 시장 유입이 두드러진다.
F&B 매물의 가장 큰 강점은 안정적인 현금 창출성이다. IT·바이오처럼 매출이 나기까지 장기간의 설비 투자가 필요한 업종과 달리, F&B는 음식 판매가 곧바로 매출로 이어진다. 경기 침체기에도 식사는 줄이기 어려운 소비라는 점에서 매출 변동성도 상대적으로 작다. 여기에 프랜차이즈 브랜드의 경우 본사가 직접 조리나 인력을 운영하지 않아도 가맹 수수료와 로열티를 통해 꾸준한 수익을 확보할 수 있다. 운영 부담은 낮고 현금 회수는 빠른 사업 모델로 평가되는 것이다.
대표적으로 MBK파트너스가 2021년 컨소시엄을 구성해 bhc 등을 보유한 글로벌레스토랑그룹의 경영권을 인수한 이후, 글로벌레스토랑그룹의 핵심 자회사인 다이닝브랜즈그룹은 2021년부터 2024년까지 총 4897억원을 배당했다. 같은 기간 순이익의 약 82%에 달한다. F&B 기업이 사모펀드의 안정적인 현금 회수 창구로 활용되는 전형적인 사례로 꼽힌다.
국내에서 검증된 운영 모델을 해외로 확장할 수 있다는 점도 매력적이다. 파이브가이즈 국내 운영사 에프지코리아는 지난해 1월 일본법인 ‘FG 재팬 GK’를 설립, 50억원 규모의 유상증자를 통해 일본 진출 준비에 착수했다. 한국에서 성공한 운영 방식을 바탕으로 향후 7년간 일본 전역에 20개 이상의 매장을 연다는 구상이다. 앞서 UCK파트너스는 공차코리아를 인수한 뒤 일본 프랜차이즈 사업권 확보와 글로벌 확장을 거쳐 재매각하며 투자금 대비 5배 이상의 수익을 거두기도 했다.
최근에는 투자 대상이 저가 커피 프랜차이즈로 빠르게 번졌다. 2024년 하반기 필리핀 외식기업 졸리비푸즈는 엘리베이션PE와 함께 컴포즈커피를 약 4700억원에 인수했다. 앞서 프리미어파트너스는 메가MGC커피를 인수한 뒤 투자 원금의 배 이상을 회수하며 엑시트에 성공했다. 이로써 국내 저가커피 프랜차이즈 TOP5 가운데 매머드커피·컴포즈커피·메가MGC커피 등 세 곳이 사모펀드와 직·간접적으로 연결됐다.
사모펀드가 저가커피 프랜차이즈에 주목하는 이유는 분명하다. 신규 출점을 늘릴수록 가맹본부 수익이 커지는 국내 프랜차이즈 구조 속에서 저가커피는 매장 규모가 작고 창업 비용이 낮아 예비 창업자 수요가 꾸준하다. 조리 공정이 단순해 치킨·피자 등 다른 외식 업종보다 운영 난이도가 낮다는 점도 강점이다.
다만 이 같은 몸집 불리기 전략은 F&B 프랜차이즈 전반의 구조적 취약성을 드러낸다는 지적이 나온다. 원재료비·임대료·인건비 등 변동비 비중이 높은 외식업에서 사모펀드의 단기 엑시트를 전제로 한 고속 출점은 상권 중복과 점포당 매출 하락을 동시에 부를 수 있다. 코로나19 이후 외식 트렌드 변화 주기가 짧아진 점도 부담이다.
이 과정에서 가장 먼저 나타나는 부작용은 가격 인상이다. 실제 bhc는 MBK파트너스가 투자사로 참여한 2018년 이후 두 차례 소비자 가격을 올렸고, 2023년에는 원재료 공급가를 평균 8.8% 인상해 논란이 됐다. 지난달에는 해바라기유(15㎏) 공급가도 3년 반 만에 7만5000원에서 9만원으로 뛰었다. 결국 본사의 수익 극대화와 빠른 투자금 회수 압박이 소비자 후생을 훼손하는 구조를 만들 수 있다는 지적이다. 한 외식업계 관계자는 “단기 엑시트를 전제로 한 무리한 확장은 가맹점주 부담은 물론 브랜드 가치와 소비자 신뢰까지 훼손할 수 있다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
