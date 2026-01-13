버스 안내 대신 ‘도착정보 없음’… 시민들 ‘지옥철 출퇴근’ 봉변

서울 시내버스 총파업에 교통대란

빙판길에 택시도 안 잡혀 ‘발 동동’

6500대 멈춰서… 비상대책 역부족

서울 시내버스 노동조합 파업이 시작된 13일 서울역 버스환승센터 버스정보안내판에 도착 예정 버스가 없다는 안내가 나타나고 있다. 뉴시스

13일 오전 7시50분 서울 서대문구 창천동의 버스정류장 앞. 서울 시내버스 노조가 2년 만에 총파업에 돌입한 이날 시민 5명이 발을 동동 구르며 버스 도착 안내판만 하염없이 바라보고 있었다. 하지만 안내판에는 ‘종료’ ‘차고지’로만 표시될 뿐 버스가 올 기미가 보이지 않았다. 직장인 박모(32)씨는 “버스 애플리케이션(앱)에도 도착 정보가 없다고만 뜬다”며 “택시도 호출 중인데 잡히지 않는다”고 답답함을 토로했다.



버스 파업 여파로 이날 새벽부터 서울시내 곳곳에서 출근대란이 빚어졌다. 강추위에 버스 파업까지 겹쳐 시민들은 큰 불편을 감수해야 했다. 노조는 이날 오전 1시30분쯤 사측인 서울시버스운송사업조합과의 임금 및 단체협상 결렬을 선언하고 첫차 운행 시간인 오전 4시부터 총파업에 돌입했다.



서대문구의 마을버스 정류장에는 도착 예정인 버스가 모두 ‘혼잡’으로 표시돼 있었다. 사람들은 꽉 찬 마을버스 안으로 몸을 밀어 넣었다. 강모(61)씨는 “파업으로 출근길이 붐빌까 봐 평소보다 30분 일찍 나왔다”며 “어제 눈이 와서 길도 미끄럽다 보니 여러모로 힘든 출근길”이라고 전했다.



버스 출근길이 막히자 시민들이 지하철로 몰렸다. 지하철 2호선 합정역에서는 열차를 기다리는 줄이 10m 이상 늘어섰다. 서울역과 광화문역 등 주요 지하철역에는 평소보다 많은 인파로 발 디딜 틈이 없었다. 지하철에서는 버스 파업으로 혼잡할 수 있으니 질서를 유지해 달라는 안내방송이 이어졌다. 시는 버스 파업에 앞서 지하철 출퇴근 시간을 1시간씩 연장하는 등 비상수송대책을 내놨지만 역부족이었다. 이날 서울에서 운행된 버스는 전체 7018대 가운데 6.8%에 해당하는 470여대에 불과했다.



노조는 파업의 책임을 시 탓으로 돌렸다. 노조는 “지난해 5월 28일과 11월 12일 두 차례 파업을 예고했다가 유보했다. 정당한 임금 인상과 노동조건 개선을 쟁취할 것”이라고 밝혔다.



유경진 이찬희 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1171 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 13일 오전 7시50분 서울 서대문구 창천동의 버스정류장 앞. 서울 시내버스 노조가 2년 만에 총파업에 돌입한 이날 시민 5명이 발을 동동 구르며 버스 도착 안내판만 하염없이 바라보고 있었다. 하지만 안내판에는 ‘종료’ ‘차고지’로만 표시될 뿐 버스가 올 기미가 보이지 않았다. 직장인 박모(32)씨는 “버스 애플리케이션(앱)에도 도착 정보가 없다고만 뜬다”며 “택시도 호출 중인데 잡히지 않는다”고 답답함을 토로했다.버스 파업 여파로 이날 새벽부터 서울시내 곳곳에서 출근대란이 빚어졌다. 강추위에 버스 파업까지 겹쳐 시민들은 큰 불편을 감수해야 했다. 노조는 이날 오전 1시30분쯤 사측인 서울시버스운송사업조합과의 임금 및 단체협상 결렬을 선언하고 첫차 운행 시간인 오전 4시부터 총파업에 돌입했다.서대문구의 마을버스 정류장에는 도착 예정인 버스가 모두 ‘혼잡’으로 표시돼 있었다. 사람들은 꽉 찬 마을버스 안으로 몸을 밀어 넣었다. 강모(61)씨는 “파업으로 출근길이 붐빌까 봐 평소보다 30분 일찍 나왔다”며 “어제 눈이 와서 길도 미끄럽다 보니 여러모로 힘든 출근길”이라고 전했다.버스 출근길이 막히자 시민들이 지하철로 몰렸다. 지하철 2호선 합정역에서는 열차를 기다리는 줄이 10m 이상 늘어섰다. 서울역과 광화문역 등 주요 지하철역에는 평소보다 많은 인파로 발 디딜 틈이 없었다. 지하철에서는 버스 파업으로 혼잡할 수 있으니 질서를 유지해 달라는 안내방송이 이어졌다. 시는 버스 파업에 앞서 지하철 출퇴근 시간을 1시간씩 연장하는 등 비상수송대책을 내놨지만 역부족이었다. 이날 서울에서 운행된 버스는 전체 7018대 가운데 6.8%에 해당하는 470여대에 불과했다.노조는 파업의 책임을 시 탓으로 돌렸다. 노조는 “지난해 5월 28일과 11월 12일 두 차례 파업을 예고했다가 유보했다. 정당한 임금 인상과 노동조건 개선을 쟁취할 것”이라고 밝혔다.유경진 이찬희 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지