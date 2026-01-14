정부, 내년 의대증원 전원 ‘지역의사제’ 할당 검토
졸업 후 최대 10년 지역 의무 복무
의협 “증원 강행땐 물리적 대응”
2027학년도 의대 정원을 심의하는 보건의료정책심의위원회(보정심)에서 내년에 늘어나는 의과대학 학생을 전부 지역의사제로 할당하는 방안이 검토되고 있다. 이런 가운데 의사단체가 증원에 대한 물리적 대응까지 시사하면서 긴장감이 커지는 모양새다.
보건복지부는 13일 서울 서초구 국제전자센터에서 열린 제3차 보정심에서 ‘의사인력 양성규모 심의 기준’을 논의했다. 이날 복지부는 올해보다 증원될 인력을 모두 지역의사제에 적용하는 방안을 제시했다. 지역의사제란 의대 졸업 후 정해진 지역에서 최대 10년 의무복무하는 것으로 정부가 추진 중인 지역·필수·공공의료 강화 정책의 핵심이다. 복지부는 또 추후 신설하는 공공·국립의대에 의사를 증원하는 방안도 제안했다.
의대 교육의 질을 유지하기 위해 증원 규모와 속도를 조절하는 방안도 논의됐다. 복지부는 현재 모집인원 3058명을 기준으로 늘어나는 입학 정원 변동률을 ‘일정 수준 이하’가 되도록 설정하겠다고 밝혔다. 규모가 작은 의대에선 적정 교육인원도 함께 검토해 정원을 결정하기로 했다.
복지부는 앞서 의사인력수급추계위원회(추계위)가 향후 부족한 의사 수로 추계한 최소 1055명(2035년 기준)에서 최대 1만1136명(2040년 기준) 범위를 토대로 증원 규모를 결정한다는 방침이다. 이에 대해 대한의사협회가 이날 자체 추계 결과를 내놓으며 반발했다. 의협은 서울 용산구 의협회관에서 ‘정부 의사인력 수급추계의 문제점과 대안’ 세미나를 열고 2040년 기준 의사가 최대 1만7967명 남아돌 수 있다고 주장했다. 김택우 의협 회장은 “(정부가) 의대 증원을 강행한다면 물리적 방법으로 대응할 것”이라고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
