트럼프, 거리뒀던 ‘노벨평화상’ 마차도 만난다

입력:2026-01-13 19:00
수정:2026-01-13 19:03
베네수엘라 임시정부 향한 압박
멕시코 대통령엔 재차 “군 투입”

교황 레오 14세가 12일(현지시간) 바티칸에서 베네수엘라 야권 지도자 겸 지난해 노벨평화상 수상자 마리아 코리나 마차도와 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 거리를 둬 온 베네수엘라 야권 지도자이자 지난해 노벨평화상 수상자 마리아 코리나 마차도와 오는 15일(현지시간) 만날 예정이다. 트럼프 대통령은 또 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 통화하며 멕시코 내 마약 카르텔 소탕 필요성을 강조했다. 베네수엘라·멕시코 리더십과의 잇따른 접촉은 중남미 지역에서 미국의 영향력을 넓히는 트럼프 행정부의 최근 행보와 무관치 않다.

CNN 등 외신은 12일(현지시간) 트럼프 대통령이 오는 15일 마차도와 회동할 예정이라고 보도했다. 지난해 10월 마차도의 노벨평화상 수상을 축하하기 위해 두 사람이 전화통화를 했지만 직접 만나는 건 이번이 처음이다. 두 사람의 대면은 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령과 임시 정부에 “트럼프 대통령이 언제든지 마차도를 지지할 수 있다”는 압박을 줄 수 있다. 임시 정부가 석유 기반시설 재건 및 원유 수입을 추진하는 트럼프 행정부에 적극적으로 협조해야 정권 유지가 가능하다는 메시지를 간접적으로 전달하는 것이다.

마차도로서도 이날 교황 레오 14세를 접견한 데 이어 트럼프를 만나면 정권 이양기 자신의 영향력을 키우고 국제사회 지지도를 높이는 데 도움이 될 수 있다. 트럼프는 마두로 축출 직후 마차도에 대해 “내부 지지나 존경을 받고 있지 않다”고 평가했다. 트럼프가 마차도에 힘을 실어주면 베네수엘라 권력의 향방이 바뀔 수 있다.

AP통신은 트럼프가 이날 셰인바움 멕시코 대통령과 15분간 통화하며 “멕시코 내 마약 카르텔 소탕에 미군을 투입하겠다”는 입장을 재차 강조했다고 전했다. 이에 셰인바움 대통령은 “(멕시코 영토 내 미군 개입)은 논의 대상이 아니라는 점을 말했다”면서도 “우리 주권 범위 안에서 (미국에) 협력하겠다는 뜻을 전했다”고 밝혔다. 트럼프는 그동안 마약 밀매와 관련해 멕시코에 미군을 파견할 수 있다는 발언을 반복해왔다. AP통신은 “멕시코가 더 많은 조치를 취하도록 압박하기 위해 트럼프 대통령은 이런 표현을 계속할 것”이라고 분석했다.

전성필 기자 feel@kmib.co.kr

