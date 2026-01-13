서울시 “청년센터 효과 1080억원… 투입예산 5배”
작년 96만5076명, 센터 이용
서울 자치구 16곳서 운영 중
직장 적응, 정책 탐색, 취·창업 교육 등 서울청년센터의 정책 효과를 분석한 결과 1080억원에 달하는 사회적 가치가 창출된 것으로 나타났다. 서울시가 투입한 예산 대비 약 5배 수준의 효과를 거둔 것이다. 서울청년센터는 시의 청년 지원 기관으로 자치구 16곳에서 운영 중이다. 지난해 96만5076명이 이용했다.
‘직장 적응 지원’ 효과가 494억4000만원으로 가장 큰 것으로 분석됐다. 상담·커뮤니티·멘토링 프로그램이 청년의 직장 안착을 돕고 이직률을 낮춘 것이다. ‘정책 탐색 시간 단축’ 효과는 200억1000만원으로 조사됐다. 정보 접근성과 정책 이해도를 높여 청년이 자신에게 맞는 정책을 찾는 데 걸리는 시간을 월평균 1.48시간 줄여준 것이다.
이밖에 ‘균형 잡힌 생활’(88억7000만원), ‘소속감 증대’(81억9000만원), ‘공간 제공’(50억7000만원), ‘취·창업 교육’(30억3000만원), ‘사회생활 시간 증가’(39억5000만원), ‘맞춤형 정책 상담’(8억4000만원), ‘서울 정착’(4억9000만원) 등의 성과도 구체적으로 확인됐다.
이번 분석은 청년의 생활환경, 정보 접근성, 시간 여유, 심리 요인 등 사회적 맥락을 종합적으로 고려해 진행됐다. 전문 연구기관 임팩트리서치랩이 2024년 1월부터 지난해 9월까지 진행한 센터 담당자 심층 인터뷰와 이용 청년 1404명 대상 설문조사 등을 바탕으로 도출했다. 김철희 시 미래청년기획관은 13일 “이번 분석을 통해 센터 기능을 더욱 강화하고 청년에게 실질적인 도움을 주는 정책을 발굴해 운영하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
