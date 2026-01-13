부산·경남 행정통합 공론화위 “주민투표로 결정해야”
부산·경남 행정통합 공론화위원회가 행정통합 추진이 필요하다는 최종 의견을 내놨다.
공론화위는 13일 경남도청에서 브리핑을 열고 행정통합 추진에 찬성한다는 여론이 53.6%로 나타났다며 ‘주민투표’ 의견을 공식 제안했다. 공론화위가 지난해 12월 23~29일 만 18세 이상 시·도민 4047명을 대상으로 벌인 여론조사 결과 찬성은 부산 55.5%, 경남 51.7%로 집계됐다. 2023년 조사와 비교해 찬성 비율이 18% 포인트 상승했다. 반대 의견은 2023년 대비 16.6% 포인트 낮은 29.0%로 조사됐다.
연령대별로는 18~29세의 행정통합 인지도는 30% 안팎에 머물렀다. 하지만 경남 지역에서 18~29세의 행정통합 찬성 비율은 59.7%로 비교적 높게 나타났다.
공론화위는 “행정통합에 대해 알고 있는 경우 찬성 비율이 뚜렷하게 높아지는 경향이 확인됐다”고 설명했다. 실제로 경남에서 행정통합의 내용을 알고 있는 인지자의 찬성 비율은 63.8%였다. 비인지자의 찬성 비율은 38.6%로 집계됐다. 격차는 25.2% 포인트였다.
공론화위는 이러한 여론조사 결과와 1년3개월간의 공론화 과정을 종합해 “부산과 경남 간 행정통합 추진은 필요하다”고 판단했다. 다만 지역별 여건에 따라 통합에 대한 온도 차와 반대 의견이 여전히 존재한다고 밝혔다. 이에 따라 최종 결정은 주민투표를 통해 시·도민이 직접 판단하는 것이 바람직하다고 제안했다.
위원회는 행정통합 추진의 전제 조건으로 균형발전 정책의 중요성을 강조했다. 공론화 과정에서 대도시 중심 발전에 따른, 이른바 ‘빨대 효과’에 대한 우려가 다수 제기됐다는 이유에서다. 통합 이후에는 부산과 경남 34개 시·군·구 간 균형발전을 제도적으로 뒷받침할 장치가 필요하다고 밝혔다. 이를 위해 기초단체가 직접 참여하는 권역별 상생협력 기구 설치도 제안했다.
장기적으로는 동일한 생활권과 산업권을 형성해 온 울산을 포함한 완전한 통합 가능성도 열어두고 논의를 이어가야 한다는 의견을 덧붙였다. 공론화위는 “부산과 경남은 다른 지역보다 통합의 경제·산업적 파급력이 크다”며 “정부 차원의 자치권 확대와 특례 부여가 필요하다”고 강조했다.
공론화위는 박완수 경남도지사와 박형준 부산시장에게 행정통합 최종 의견서를 전달할 예정이다. 공론화위는 “상향식 공론화 과정을 통해 주민이 주체가 되는 행정통합 논의의 기반을 마련했다”며 “통합 논의가 단계적으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.
