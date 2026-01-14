기후부·삼성전자, 강원 최전방 초소에 깨끗한 물 공급
모래샘 조성 공동이행 협약
“워터 포지티브로 물관리 기여”
기후에너지환경부와 삼성전자가 손잡고 강원도 최전방 경계초소(GOP)에 깨끗한 물을 안정적으로 공급하기 위한 ‘모래샘’ 조성 사업을 추진한다.
기후부는 14일 육군 제2군단에서 삼성전자 한국수자원공사 한국건설기술연구원과 강원도 화천군 GOP 인근 모래샘 조성사업 협력 공동이행 협약을 체결한다고 13일 밝혔다. 모래샘은 계곡이나 하천의 기반암 위에 모래층을 쌓아 물을 저장하는 지하저류지의 한 형태로 모래가 천연 필터 역할을 해 깨끗한 물을 얻을 수 있다. 이번 사업을 통해 가뭄을 비롯한 이상기후 상황에서도 지속가능한 용수 공급 체계를 구축한다는 방침이다.
삼성전자는 모래샘 조성에 필요한 사업비를 분담한다. 삼성을 비롯한 여러 기업들은 최근 친환경 경영의 일환으로 사업 과정에서 쓰는 물보다 더 많은 양의 물을 자연으로 환원하거나 복원해 수자원에 플러스 영향을 미치는 ‘워터 포지티브’ 활동을 벌이고 있다.
조희송 기후부 물관리정책실장은 “모래샘 조성 사업은 기후위기 시대에 산간오지의 물 문제를 해소할 수 있는 모범 사례”라며 “기업의 워터 포지티브 실천으로 지역의 물 환원은 물론 민관이 함께 물관리의 지속가능성을 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
