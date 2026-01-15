전북 익산의 숨겨진 이색 보물… ‘지하에 뒤집힌 콜로세움’ 성채 같은 풍경

전북 익산은 마한과 백제의 유구한 역사를 품고 있는 도시다. 전통적인 모습 외에도 이색적인 공간으로 다채로운 매력을 발휘한다. 겨울철 익산으로 숨겨진 보물을 찾아 나선다.
먼저 익산의 새로운 명소로 떠오르는 황등면 ‘황등석산’이다. 봉긋한 정상 대신 직벽, 능선 대신 거대한 절개면이 시야를 가득 채워 ‘산’이라 부르기엔 조금 이색적인 풍경이다. 자연이 만든 산이 아니라 오랜 채석의 시간이 땅속을 깎아 완성한 지형이다. 현재 약 80m 아래까지 채석이 진행됐다. 30여m를 더 내려가면 수명을 다하게 된다. 이후 새로운 관광 자원으로의 변신이 예정돼 있다.
황등석산의 출발점은 ‘돌’이다. 익산은 미륵산 줄기인 낭산 일대를 중심으로 화강암이 집중 분포한 지역이다. 이곳에서 채석된 황등석은 포천석·거창석과 함께 우리나라를 대표하는 3대 화강암인 ‘익산석’으로 불리며 전국적으로 사용되던 인기 석재였다. 입자가 고운 화강암으로 회백색에서 쑥빛을 띠는 돌결이 특징이다. 철분 함량이 낮아 색 변화가 적고 내구성이 뛰어나 궁궐 석재, 석조물, 고급 건축 자재로 널리 쓰였다. 국보 11호인 익산 미륵사지 석탑과 청와대 영빈관, 국회의사당 등의 건축 재료로 사용됐다.
최근 황등석산 문화예술공원 제1전망대가 문을 열었다. 전망대에 서면 가장 먼저 느껴지는 것은 압도적인 규모다. 축구장 9개가 들어갈 만한 넓은 공간에 지하 깊숙이 내려앉은 채석장이 한눈에 펼쳐지고, 수직으로 떨어지는 절개면이 원형 극장처럼 공간을 둘러싼다. 장변 500m, 단변 300m, 최고 깊이 120m에 이르는 비현실적인 풍경은 ‘지하에 뒤집힌 콜로세움’으로 불린다.
제1전망대 내부에는 전망대형 카페 ‘어스 언더 파크(Earth Under Park)’가 조성됐다. 커다란 창 너머로 채석장의 원형 공간과 수직 석벽이 정면으로 들어온다. 카페에 앉아 차를 마시면 거친 채석장 풍경이 하나의 거대한 설치 미술로 다가온다. 화강암을 캐내는 이색적인 광경도 볼 수 있다. 다이아몬드 와이어 톱에 잘려 나간 네모난 수직 절개면은 채석장의 시간을 질서 정연한 기하학으로 드러낸다. 일출 및 일몰 시간에는 회색빛 돌산이 붉은색으로 물든다.
인근에는 황등역이 있다. ‘코스모스 피어 있는 정든 고향역~’으로 시작하는 나훈아의 노래 ‘고향역’의 배경이다. 이 노래의 원곡은 1970년 임종수가 작사·작곡한 ‘차창에 어린 모습’이다. 임종수는 전북 순창 출신이다. 그는 중·고등학생 시절 황등역에서 익산역까지 기차로 통학했다. 그때 철길 가에 핀 코스모스가 이 노래의 모티브다.
가까운 황등농공단지 주변에 ‘석제품 전시홍보관’이 들어서 있다. 석재 문화의 역사와 발달 과정, 다양한 산업용 석제품을 한자리에서 만날 수 있는 공간이다. 부지 5만1718㎡에 실내 전시관(연면적 470㎡)과 야외 전시판매장(5만1248㎡)으로 건립했다.
황등면 율촌리에는 겨울나무가 성벽처럼 둘러쳐진 곳이 있다. 울타리 삼아 심은 500여 그루 메타세쿼이아가 40m 높이 성채처럼 감싸고 있는 ‘아가페 정원’이다. 이 정원은 1970년 ‘아가페정양원’ 부속 시설로 만들어졌다. 전북도 제4호 민간정원으로 등록한 뒤 시민 쉼터로 무료 개방했다.
시멘트벽으로 담장을 두른 곳은 성당면 와초리 ‘익산 교도소 세트장’이다. 옛 성당초등학교 남성분교 폐교 부지 위에 조성됐다. 회색 담장과 철문이 실제 교도소를 닮았다.
멀지 않은 함라면에는 한옥마을이 자리한다. 이곳에 함라 삼부자 집이 있다. 삼부자집의 가옥 중 가장 큰 규모를 자랑하는 김안균 가옥의 안채와 사랑채는 1922년에, 동·서 행랑채는 1930년대에 건립된 것으로 전해지고 있다. 일제 강점기의 전통적인 상류 가옥의 면모를 보여주고 조선 말기 양반 가옥 형식을 기본으로 구조와 장식에 일본식 수법이 가미된 것이 특징이다.
조해영 가옥은 여러 채의 건물로 이뤄졌던 것으로 추정되지만 현재 안채와 본채, 별채만 남아 있다. 안채는 상량문에 ‘대정(大正) 7년’이라 명기돼 있어 1918년에 건축된 것으로 보인다. 대문채 안쪽으로 아름다운 돌담길이 정갈하게 서 있다.
삼부자 집 중 가장 먼저 지어진 이배원 가옥은 김안균 가옥과 조해영 가옥의 모델로 적용됐을 것으로 보인다. 현재 안채와 사랑채, 주위의 토석 담장이 남아 있다.
여행메모
황등석산 전망 카페 ‘어스 언더 파크’
황등석산 전망 카페 ‘어스 언더 파크’
황등석산은 익산시 황등면 소재지에 있다. 수도권에서 자동차로 간다면 논산천안고속도로 연무나들목에서 빠지는 것이 편하다. 대중교통을 이용한다면 고속열차를 타고 가는 게 가장 빠르다. 용산역에서 익산역까지 1시간 남짓 걸린다.
황등석산 전망대 겸 카페인 ‘어스 언더 파크’는 오전 10시부터 오후 8시까지 운영한다. 무료 주차장이 두 곳 마련돼 있다. 카페에서는 익산 특산물 고구마를 활용한 고구마 라테 등이 판매되고 있다.
황등석산 바로 앞 황등시장은 ‘황등비빔밥’으로 유명하다. 쌀밥에 콩나물과 고추장, 참기름을 넣어 가열해 비빈 뒤 김, 도토리묵, 호박, 잣, 깨, 시금치, 계란 지단을 올리고 한우 육회를 듬뿍 얹어 내놓는다.
교도소 세트장은 매주 월요일을 제외하고 무료로 개방된다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 익산 시내에는 호텔, 모텔 등의 다양한 숙소가 있다. 함라마을에서는 숙박과 각종 전통 체험도 할 수 있다.
익산=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
