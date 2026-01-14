2억 넘는 오디오부터 순금바까지… 편의점 업계 설 선물 경쟁 본격화

[비즈 이슈]

CU·GS25 최고가 상품 진행

중저가 선물세트 인기도 여전

서울 시내 한 GS25 편의점에서 13일 모델이 골드바와 목걸이를 들고 포즈를 취하고 있다. 설 명절을 맞아 편의점 업계는 고가 오디오와 순금바 등 이색 상품을 중심으로 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 연합뉴스

설 명절을 앞두고 이색 상품을 중심으로 한 편의점 업계의 선물세트 경쟁이 치열한 모습이다. 또 양극화 소비 트렌드에 맞춰 프리미엄과 가성비로 제품군을 나눠 구성하면서 선택의 폭을 늘렸다.



13일 업계에 따르면 CU는 이번 명절을 맞이해 최고가 상품으로 ‘오디오벡터 네트워크 오디오 패키지’를 준비했다. 가격은 2억6040만원에 달한다. 오디오벡터는 덴마크의 유명 수제작 하이엔드 오디오 제조사다. 지난 추석에는 CU에서 7500만원짜리 위스키(글렌그란트 65년산)가 실제 구매로 이어지기도 했다. 편의점업계에서 팔린 역대 최고가 제품이다. CU는 또 병오년 관련 상품의 특수 수요와 안전 자산인 금에 대한 인기를 반영한 순금바 제품 등도 준비했다.



GS25는 18종의 골드·실버 기획전을 진행한다. ‘붉은 말의 해’를 맞아 말 이미지를 활용한 붉은 말 골드바 4종(3.75g 105만1000원~37.5g 1010만원)과 실버바 1000g(636만원) 등이 대표 상품이다. 올해는 시세를 반영하기 위해 별도 QR코드를 마련했다. 초고가 주류 상품으로 ‘5대 샤또 2016 빈티지 세트’(999만원)도 준비됐다. GS샵 1위 음식물 처리기 ‘미닉스’, 레고, 미니 금숟가락을 동봉한 선물세트 등 이색 상품도 함께 마련했다.



편의점은 중저가 상품만 취급한다는 인식과는 달리 설 선물세트에서는 가격이 비싼 제품도 잘 팔리는 분위기다. GS25가 최근 3년간 설 선물세트 가격대별 매출 비중을 분석한 결과 2023년 5만원 이하 가성비 상품 매출 비중은 35%였던 반면 지난해는 40%로 확대됐다. 20만원 이상의 프리미엄 상품 매출 비중도 10%에서 35%로 크게 늘었다. 지난해 명절(설, 추석) CU에서는 10만원 이상 고가 상품의 매출 비중이 전체의 20%에 달했다.



중저가 선물세트의 인기도 여전하다. 세븐일레븐은 전통적인 명절 인기 상품인 스팸, 식용유, 참치 등 1~7만원대의 가공식품세트와 2~3만원대의 저가 구색을 강화한 홍삼, 아르기닌, 천연꿀 제품 등을 마련했다. 데이터 분석을 기반으로 소비자가 가장 많이 찾은 ‘베스트 상품’, 가격과 품질의 균형을 맞춘 ‘실속형 추천상품’ 등을 구성해 쇼핑 편의성을 높였다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 설 명절을 앞두고 이색 상품을 중심으로 한 편의점 업계의 선물세트 경쟁이 치열한 모습이다. 또 양극화 소비 트렌드에 맞춰 프리미엄과 가성비로 제품군을 나눠 구성하면서 선택의 폭을 늘렸다.13일 업계에 따르면 CU는 이번 명절을 맞이해 최고가 상품으로 ‘오디오벡터 네트워크 오디오 패키지’를 준비했다. 가격은 2억6040만원에 달한다. 오디오벡터는 덴마크의 유명 수제작 하이엔드 오디오 제조사다. 지난 추석에는 CU에서 7500만원짜리 위스키(글렌그란트 65년산)가 실제 구매로 이어지기도 했다. 편의점업계에서 팔린 역대 최고가 제품이다. CU는 또 병오년 관련 상품의 특수 수요와 안전 자산인 금에 대한 인기를 반영한 순금바 제품 등도 준비했다.GS25는 18종의 골드·실버 기획전을 진행한다. ‘붉은 말의 해’를 맞아 말 이미지를 활용한 붉은 말 골드바 4종(3.75g 105만1000원~37.5g 1010만원)과 실버바 1000g(636만원) 등이 대표 상품이다. 올해는 시세를 반영하기 위해 별도 QR코드를 마련했다. 초고가 주류 상품으로 ‘5대 샤또 2016 빈티지 세트’(999만원)도 준비됐다. GS샵 1위 음식물 처리기 ‘미닉스’, 레고, 미니 금숟가락을 동봉한 선물세트 등 이색 상품도 함께 마련했다.편의점은 중저가 상품만 취급한다는 인식과는 달리 설 선물세트에서는 가격이 비싼 제품도 잘 팔리는 분위기다. GS25가 최근 3년간 설 선물세트 가격대별 매출 비중을 분석한 결과 2023년 5만원 이하 가성비 상품 매출 비중은 35%였던 반면 지난해는 40%로 확대됐다. 20만원 이상의 프리미엄 상품 매출 비중도 10%에서 35%로 크게 늘었다. 지난해 명절(설, 추석) CU에서는 10만원 이상 고가 상품의 매출 비중이 전체의 20%에 달했다.중저가 선물세트의 인기도 여전하다. 세븐일레븐은 전통적인 명절 인기 상품인 스팸, 식용유, 참치 등 1~7만원대의 가공식품세트와 2~3만원대의 저가 구색을 강화한 홍삼, 아르기닌, 천연꿀 제품 등을 마련했다. 데이터 분석을 기반으로 소비자가 가장 많이 찾은 ‘베스트 상품’, 가격과 품질의 균형을 맞춘 ‘실속형 추천상품’ 등을 구성해 쇼핑 편의성을 높였다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지