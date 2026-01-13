金총리 “사이비 이단은 척결할 사회악”
범부처 차원 근절책 마련 당부
“국정 농단의 거름… 철저히 수사”
김민석 국무총리가 통일교, 신천지를 둘러싼 정교 유착 논란과 관련해 “사이비 이단은 척결해야 할 사회악”이라며 범부처 차원의 대응을 당부했다.
김 총리는 13일 정부서울청사에서 주재한 국무회의에서 “(사이비 이단은) 정교 유착의 부정과 불법으로 국정 농단의 거름이 됐고, 해외에서도 각종 범죄와 불법에 연루돼 국격 파괴의 공적이 됐다”며 “이대로 두면 심각한 국가적 폐해가 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “통일교, 신천지 등에 대한 철저한 합동 수사와 함께 모든 부처가 각각의 영역에서 사이비 이단의 폐해 근절 방안을 모색해 주기 바란다”고 주문했다.
이는 종교 지도자들이 전날 이재명 대통령을 만나 사이비 이단의 폐해를 언급하며 대책 마련을 제안한 데 따른 후속 조치로 풀이된다. 7대 종단 지도자들은 이 대통령과의 오찬 간담회에서 통일교, 신천지 등을 거론하며 “사이비 이단 종교로 인한 폐해가 심각하다”며 국가와 국민에게 해악을 끼치는 종교단체는 해산까지 고려해야 한다고 제안했다.
이에 이 대통령도 “참으로 어려운 주제지만 우리 사회에 끼치는 해악을 너무 오래 방치해 왔다”며 공감을 표했다. 지난달에도 이 대통령은 헌법의 정교분리 원칙을 강조하며 정치에 개입한 종교단체 해산 여부를 알아보라고 지시했다.
김 총리는 이날 회의에서 응급환자 이송체계 개선 대책도 논의했다. 그는 “응급환자 이송체계는 국민의 생명과 직결된 국가의 가장 기본적인 인프라지만 골든타임을 놓쳐 안타깝게 목숨을 잃는 일이 반복됐다”며 “응급 이송체계 개선을 위한 시범사업을 시작하기로 했다”고 밝혔다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
