전남도, ‘정남진 장흥 물축제’ 등 대표축제 10개 선정
정체성·지속가능성 등 종합 평가
축제별 차등 지원 경쟁력 강화
전남도는 최근 축제심의위원회를 열어 ‘정남진 장흥 물축제’ 등 10개 축제를 ‘2026 전라남도 대표축제’로 선정했다.
최우수 대표축제는 ‘정남진 장흥 물축제’, 우수 축제는 ‘고흥 유자축제’ ‘보성다향대축제’ ‘함평 대한민국 국향대전’, 유망 출제는 ‘목포항구축제’ ‘광양매화축제’ ‘담양대나무축제’ ‘화순고인돌 가을꽃 축제’ ‘해남미남축제’ ‘진도 신비의 바닷길 축제’ 등이다.
축제심의위원회는 각 축제의 정체성과 차별성, 관광객 유치 가능성, 콘텐츠 완성도, 지역경제 파급효과, 지속가능성 등을 종합적으로 평가했다.
‘정남진 장흥 물축제’는 도심을 흐르는 탐진강을 활용한 참여형 물놀이 콘텐츠를 안정적으로 운영하며 전국적인 여름 대표축제로 자리매김한 점이 높이 평가됐다. 태국 ‘송크란 물축제’와의 교류를 통해 글로벌 축제 연계 가능성을 보여줬다.
‘고흥 유자축제’는 체험·감성형 프로그램과 차별화된 콘텐츠를 통해 브랜드 가치를 효과적으로 구현했고, 주민 주도형 운영 구조로 운영되는 점을 평가받았다.
‘보성다향대축제’는 계단식 차밭을 무대로 한 체류형 프로그램을 운영해 산업형 축제로서의 경쟁력을 인정받았다. ‘함평 대한민국 국향대전’은 고품격 전시와 체험·공연 콘텐츠를 균형 있게 구성했고 가족 단위 관람객을 고려한 공간 연출과 안정적인 운영이 강점으로 꼽혔다.
최영주 전남도 관광체육국장은 13일 “대표축제는 단순한 지역 행사가 아니라 전남의 얼굴이자 관광산업의 핵심 자산”이라며 “축제의 질적 수준을 높여 전국을 넘어 세계로 도약하도록 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
