툭하면 ‘92%’ 수치 꺼내는 트럼프, 십중팔구는 허언

도널드 트럼프 미국 대통령은 큰 것을 좋아한다. 지난해 독립기념일(7월 4일)에 맞춰 서명한 ‘하나의 크고 아름다운 법’(OBBBA)이 대표적인 사례다. 감세와 세액공제, 치안·국방 예산 증액, 사회보장제도 재설계 등 여러 조항을 하나로 묶은 이 법이 크고 아름다운 이유를 누구도 명확하게 설명하지 못한다. 트럼프 대통령은 지난해 6월 미 육군 창설 250주년 기념 대규모 열병식에 투입한 4500만 달러(약 660억원)의 예산을 “푼돈(peanuts)”이라며 대수롭지 않게 말하더니 정작 행사명을 ‘크고 아름다운 열병식’이라고 칭했다. 집권 1기 땐 불법 이민자 유입을 막겠다며 미국과 멕시코 국경에 세운 장벽을 ‘크고 아름다운 벽’이라고도 불렀다.
큰 것을 좋아하는 만큼 숫자도 크게 부른다. 트럼프는 집권 2기 들어 유독 ‘92’라는 숫자에 집착했다. 특정 지역에서 자신의 지지율도 92%, 특정 품목의 물가 하락률도 92%라고 주장했고 이탈리아산 파스타에는 한때 92%의 관세를 부과했다. 트럼프의 ‘92% 사랑’은 지난 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출을 앞두고 클라이맥스에 올랐다. 그는 베네수엘라를 군사적으로 압박하는 명분을 언제나 “미국행 마약 차단”이라고 강조하면서 “바다를 통한 마약 유입량이 92%나 줄었다”고 주장했다.
“트럼프의 92%, 십중팔구 허수”
트럼프가 언제부터 자신의 발언을 뒷받침할 숫자로 ‘92’를 제시했는지는 확인되지 않는다. 분명한 것은 집권 2기 들어 그가 말한 ‘92’라는 숫자의 상당수가 허수라는 점이다. 트럼프는 지난해 11월 백악관 추수감사절 행사인 칠면조 사면식에서 노스캐롤라이나주 웨인카운티의 칠면조 농가를 칭찬하다가 갑자기 자신의 대선 승리로 주제를 바꾸며 “나는 그곳에서 (득표율) 92%로 이겼다”고 말했다. 하지만 2024년 11월 미국 대선 당시 웨인카운티에서 트럼프는 카멀라 해리스 민주당 후보를 16% 포인트 차이로 따돌려 92%의 득표율을 기록할 수 없었다.
트럼프는 지난해 11월 워싱턴DC에서 열린 맥도날드 기업 행사에 연사로 참석해 멕시코만 지명을 미국만으로 바꾼 자신의 ‘미국 우선주의’ 기조를 강조하며 “우리는 미국만 해안선의 92%를 차지하고 있다”고 주장했다. 하지만 멕시코만에서 미국의 연안 점유율은 46%로 트럼프가 주장한 숫자의 절반밖에 되지 않는다. 지난해 4월에는 달걀값 고공행진이 꺾이자 “내가 가격을 92%나 끌어내렸다”고 말했다. 당시 미국 노동부 산하 노동통계국이 발표한 물가상승률 세부 항목에서 달걀값 하락률은 12.7%였다.
트럼프의 92%가 언제나 부풀려진 것만은 아니다. 트럼프는 지난해 8월 “나에 대한 재향군인들의 지지율은 92%”라고 말했는데, 같은 달 여론조사에서 ‘트럼프 행정부의 재향군인 의료 서비스를 신뢰한다’는 응답자는 92.8%였다.
미국 시사지 디애틀랜틱은 “트럼프는 자신의 말이 옆길로 새기 시작하면 큰 숫자를 말한다. 최근에는 유독 ‘91’과 ‘93’ 사이의 숫자에 집착했다”며 “그가 거짓말하고 있을 확률도 92%”라고 비꼬았다. ‘거짓말일 확률 92%’라는 디애틀랜틱의 설명은 트럼프의 모든 발언을 분석한 통계가 아닌, 숫자를 과장하는 그의 화법을 모방해 ‘십중팔구는 거짓말’이라는 취지를 전달하려는 의도로 해석된다.
뻔한 거짓말 뒤의 본심
트럼프는 지난달 8일 백악관에서 진행된 폴리티코와의 인터뷰에서 미군의 베네수엘라발 마약 수송 의심 선박 공격과 관련해 ‘반드시 타격해야 했나’라는 질문을 받고 이렇게 답했다. “우리가 한 척의 배를 침몰시킬 때마다 미국인 2만5000명을 구할 수 있다. 마약의 해상 유입량은 92%나 감소했다. 나머지 8%를 찾아내기 위해 노력하고 있다. 이제 마약을 가득 실은 배가 미국에 들어올 일은 없을 것이다.”
트럼프는 인터뷰를 마치고 참석한 백악관 원탁회의에서 다소 자신감을 얻은 듯 숫자를 “92%, 혹은 94%”라며 다소 상향했다. 하지만 사흘 뒤인 지난달 11일 백악관 집무실에서 다시 “바다를 통한 마약 밀매가 92% 감소했다”고 했다. 이에 대해 미국 인권단체 라틴아메리카워싱턴사무소(WOLA)의 마약 전문가 애덤 아이작슨은 “해상 유입량 92% 감소는 트럼프의 입에서만 나온 숫자일 뿐 출처나 자료가 없다”고 지적했다.
트럼프가 베네수엘라를 압박하는 과정에서 부풀린 숫자는 마약 유입 감소율만이 아니다. 마약 수송 의심 선박 1척을 파괴할 때마다 미국인 2만5000명을 살린다는 주장에도 허수가 있다. 미군은 지난해 9월 베네수엘라를 압박한 뒤 30여척의 마약 수송 의심 선박을 타격했는데, 트럼프 주장대로라면 약 4개월 동안 마약 과다복용 미국인 75만명을 살렸다는 얘기가 된다. 하지만 미국에서 마약 과다복용에 따른 연간 사망자는 10만명을 넘지 않는다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 최근 12개월간 사망자 수는 7만3690명으로 집계됐다.
디애틀랜틱은 “92%에 대한 트럼프의 집착은 포커게임의 ‘텔(tell)’과 같은 것”이라고 분석했다. 텔은 약한 패를 들고 평소답지 않게 허세를 부리거나 좋은 패를 받으면 말수가 줄어드는 것처럼 무의식적으로 나오는 습관이나 몸짓을 뜻한다. 트럼프가 베네수엘라 석유 이권 장악이라는 ‘좋은 패’를 숨기려 했지만 세상은 이미 알고 있었다는 것이다.
