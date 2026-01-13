경북 농산물, AI가 엄선… 소비자 신뢰도 상승
산지유통센터에 AI 도입 확대
객관적 데이터 기반 품질관리
경북 농산물산지유통센터(APC)에 인공지능(AI) 기술 도입이 확대되고 있다.
경북도는 APC 스마트화 전환을 통한 데이터 기반의 품질관리로 소비자 신뢰를 높이고 산지 유통혁신을 선도하겠다고 13일 밝혔다.
APC는 농산물 선별, 포장 등 상품화와 수집, 저장, 출하 등 물류를 담당하는 복합시설이다. 산지·도매·소매로 이어지는 유통체계에서 산지 유통의 중추적 역할을 담당한다. 도는 ‘안정적인 디지털 기반 스마트 농산물 유통구조로의 대전환’을 목표로 2023년부터 현재까지 383억원을 투입해 16개의 스마트 APC의 규모화와 스마트화를 추진하고 있다.
스마트화 전환의 핵심은 AI 기술의 접목이다. AI 농산물 선별기는 많은 양의 농산물을 일관된 기준으로 신속하게 처리할 수 있다. 특히 육안으로 판별이 어려운 미세결함까지 정밀하게 판별할 수 있어 소비자 신뢰를 한층 높이고 있다. 농협미래전략연구소 연구 결과에 따르면 도내 복숭아 취급 산지유통센터에서 2023년 AI 선별기 도입 이후 평균 판매단가가 20% 상승한 것으로 나타났다.
경북도에는 농협 98개소, 농업법인 35개소 등 총 133개의 농산물산지유통센터가 운영 중이며 2023년 기준 총 취급액은 1조6927억원으로 전국 취급액의 28%를 차지하고 있다. 또 과수통합브랜드 ‘데일리(Daily)’를 통해 소비자 신뢰를 더욱 강화하고 있다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이제는 농산물 유통도 AI 시대에 접어들었다”며 “산지유통의 새로운 변혁을 만들어가기 위한 정책 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
