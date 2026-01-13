울산시 ‘깨끗한 도시 만들기’ 총력
환경분야 예산 4470억원 투입
기후위기 대응·대기질 관리 등
울산시가 대한민국 대표 ‘깨끗한(클린) 도시 만들기’에 속도를 낸다.
울산시는 올해 환경분야 정책 추진에 4470억원을 투입한다고 13일 밝혔다. 지난해 예산보다 9.0% 늘어난 규모다. 쾌적한 도시환경 조성, 탄소·미세먼지 저감, 기후위기 대응 역량 강화, 폐자원 처리와 순환경제 전환 등 4대 분야를 중심으로 사업을 펼친다.
우선 클린업 전담팀과 도시청결 기동대를 운영해 상시 환경정비 체계를 구축하고 환경정비 사업인 ‘울산 클린업’을 이어간다. 시민 인식 개선 캠페인을 연중 실시하고, 세대별 맞춤 교육과 민·관·기업 합동 정비를 병행한다.
생물다양성 보존과 생태도시 조성도 추진한다. 겨울철 야생동물 보호·복원 활동을 강화하고, 독수리 생태체험장과 철새여행버스 운영 등 시민 참여형 생태관광 활성화를 추진한다. 울산국가지질공원 인증을 위한 기반도 구축한다.
대기질 개선을 위해서는 도심지에 미세먼지 저감 살수차 12대를 운영하고, 전기자동차·전기이륜차 3500대 보급을 목표로 356억원을 투입한다. 고농도 초미세먼지 시기(12월~다음 해 3월)에는 미세먼지 계절관리제를 운영해 소각시설 배출량 감축, 사업장 정비 일정 조정, 5등급 경유차 운행 제한 등 3개 분야 16개 사업을 시행한다.
기후위기 대응 역량 강화를 위해서는 청량·여천 지역에 하수처리시설을 신설하고, 회야·온산 하수처리시설을 증설해 처리 안정성을 확보한다. 산업단지 사고·화재로 인한 유출수와 초기우수의 하천·연안 유입을 막기 위해 온산국가산단 3·4분구 등 5곳에 완충저류시설 설치·운영도 추진한다.
자원순환 분야에서는 노후 성암소각장 1·2호기 재건립을 10월까지 완료하고, 하반기부터 본격 가동할 계획이다. 장례식장 다회용기 사용 확대와 ‘울산컵’ 서비스 활성화로 순환경제 전환에도 속도를 낸다. 최정자 울산시 환경국장은 “기후위기에 적극 대응해 쾌적하고 깨끗한 환경을 조성하고, 환경 서비스 역량을 강화해 시민 모두가 살기 좋은 클린 울산을 만들어가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사