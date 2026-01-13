새 법원행정처장에 박영재 대법관
조희대 대법원장은 13일 박영재(사법연수원 22기·사진) 대법관을 16일자로 신임 법원행정처장으로 임명한다고 밝혔다. 천대엽(대법관·연수원 21기) 법원행정처장은 재판 업무로 복귀한다.
박 신임 처장은 1996년 서울지법 동부지원 판사로 임관해 법원행정처 인사담당관과 기획총괄심의관, 서울중앙지법 부장판사, 서울고법 부장판사, 법원행정처 차장 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 지난해 5월 유죄취지 파기환송된 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 상고심의 주심을 맡았다.
대법원은 “박 신임 처장은 다양한 재판업무 경험, 해박한 법률지식, 탁월한 사법행정 능력은 물론이고 인간적인 배려와 인화력으로 법원 내외부에서 두루 존경과 신망을 받고 있다”며 “국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고 사법부에 대한 국민 신뢰를 높이는 데 헌신적인 노력을 해 나갈 적임자”라고 임명 이유를 밝혔다.
12·3 비상계엄 국면을 포함해 2024년 1월 15일부터 2년간 법원행정처를 이끈 천 처장은 대법관으로 재판 업무에 복귀하게 된다. 문재인정부 때인 2021년 5월 대법관에 임명된 천 처장의 임기는 2027년 5월이다.
