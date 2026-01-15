해남, 대한민국 AI·에너지 대전환 핵심 거점으로 주목

[이제는 지방시대]

국가AI컴퓨팅센터 대상지 선정

LS그룹, 해상풍력 항만단지 조성

솔라시도 기업도시 인구 10만 전망

郡, 주민참여형 이익공유 모델 준비

명현관 해남군수, 김영록 전남도지사, 홍영호 LS머트리얼즈 대표, 김병옥 LS마린솔루션 대표(왼쪽부터)가 지난해 10월 해상풍력 설치항만사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 맺은 모습. 해남군 제공

전남 해남군이 인공지능(AI)과 에너지 산업의 중심지로 급부상하고 있다. 최근 정부의 국가AI컴퓨팅센터 조성사업 대상지로 해남 솔라시도 기업도시가 확정되고, LS그룹도 국내 최초 해상풍력 전용항만과 배후단지를 해남 화원산단에 조성하기로 업무협약을 체결했다. 이로써 해남은 대한민국 AI·에너지 대전환을 실현할 핵심 거점으로 주목받고 있다.



삼성SDS를 중심으로 네이버, 카카오, KT 등이 참여하는 컨소시엄은 해남 솔라시도 기업도시에 국가AI컴퓨팅센터를 조성한다. 총 2조5000억원이 투입되는 이 사업은 2028년까지 첨단 GPU 1만5000장, 2030년까지 5만장을 확보해 AI 연구·개발과 산업 전반에 활용되는 초대형 인공지능 인프라를 구축할 계획이다. 2028년 조기 가동을 목표로 올 상반기 중 특수목적법인(SPC) 설립과 착공이 추진된다.



이와 함께 오픈AI·SK그룹의 전용 AI데이터센터, 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)의 ‘하이퍼스케일 데이터센터’ 투자 발표 등 글로벌 기업들의 관심도 이어지고 있다. 솔라시도 기업도시는 이들 기업의 최적지로 주목받고 있다. 태양광·풍력 등 풍부한 재생에너지 인프라, 안정적 용수, 대규모 부지 등 핵심 조건을 모두 갖추고 있기 때문이다.



해남은 국가 에너지 전환 정책의 중심지로도 부상하고 있다. 정부가 추진 중인 서남권 RE100 국가산단 조성 계획에서 해남은 1호 시범지구로 유력하다. RE100 국가산단은 산업단지 전체를 100% 재생에너지로 운영하는 것을 목표로 하며, 풍부한 재생에너지와 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하는 지산지소 구조가 핵심이다. 지난해 전남 전역이 분산에너지특구로 지정되고, 재생에너지자립도시 특별법이 추진되면서 제도적 기반도 마련되고 있다. RE100 국가산단에 반도체 공장 등 첨단기업을 유치해 AI-에너지-첨단산업이 융합하는 새로운 산업도시가 기대된다.



기업 투자도 본격화되고 있다. LS전선은 5300억원을 투자해 해남 화원산단에 국내 최초 해상풍력 전용 배후항만을 조성한다. 풍력 기자재 조립단지와 해저케이블 설치선 운영을 포함한 복합 인프라로, 동북아 해상풍력 산업의 거점으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.



지난 8일에는 한전KDN과 에너지 특화 AI데이터센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 에너지 특화 AI 데이터센터는 에너지 생산, 소비, 계통, 저장(ESS) 등 주요 에너지 데이터를 통합 관리하고, AI 분석·활용이 가능한 데이터 인프라를 구축하는 것이 특징이다. 이를 기반으로 에너지 AI 서비스 개발, 신산업 실증, 데이터 기반 기업 육성 등이 추진될 예정이다.



국가AI컴퓨팅센터에 이어 에너지 특화 AI데이터센터 구축을 통해 AI데이터센터와 에너지 ICT가 결합된 미래산업 모델이 구축될 것으로 기대를 모으고 있다.



장기적으로는 RE100 국가산단, AI 데이터센터, 화원산단 해상풍력 항만이 맞물리며 해남은 에너지와 디지털이 융합된 미래 산업의 핵심축으로 자리잡게 된다. 해남은 광활한 가용 부지와 풍부한 태양광·풍력 자원, RE100 국가산단과 기회발전특구·교육발전특구 등 3대 특구를 모두 갖춘 전국 유일의 지역이다. 솔라시도에는 이미 98MW 태양광 발전단지가 가동 중이다. 2030년까지 5.4GW로 확대된다. 인근 신안 12.3GW 해상풍력과 연계되면 전국 최대 재생에너지 중심지로 도약할 전망이다.



해남군은 에너지 전환의 성과가 군민에게 직접 돌아가도록 주민참여형 이익 공유 모델도 준비하고 있다. 산이면·마산면 간척지에 900MW 규모 태양광 단지를 조성해 생산 전력을 RE100 산업단지와 AI 데이터센터에 공급하고, 공공 주도 에너지 주식회사와 펀드를 통해 수익을 군민 소득으로 환원하는 에너지 기본소득 시대를 준비 중이다.



산업 성장의 효과가 특정 지역에 머무르지 않도록 교통·정주 인프라 확충에도 속도를 내고 있다. 해남읍~솔라시도 간 도로 확충으로 기존 40분가량 걸리던 이동 시간은 12분대로 30분가량 단축된다. 광주~해남 고속도로와 해남~신안 해저터널도 차질 없이 추진되고 있다. 이를 기반으로 해남군은 솔라시도를 중심으로 인구 10만명 규모의 신도시 형성을 전망하고 있다.



명현관 해남군수는 “AI·에너지 대전환이 해남 전역의 인구 정착과 지역경제 활성화로 이어지는 전환점으로 보고 있다”며 “산업·에너지·AI와 주거·교육·의료·교통을 함께 설계해, 해남에서 일하고 해남에서 생활하는 AI·에너지 수도 완성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.



“세계적인 AI산업 생태계 만들 것”

명현관 해남군수



“해남은 이제 땅끝이 아닌 대한민국 인공지능(AI)·에너지 수도 심장으로 대한민국 중심에 우뚝 서게 될 것입니다.”





명현관(사진) 해남군수는 14일 국민일보와의 인터뷰에서 “AI 3대 강국 진입과 에너지 대전환의 시대적 흐름 속에서 해남이 맡은 국가적 사명을 다하고, 그 성과와 경제적 혜택을 모든 군민이 함께 누릴 수 있도록 면밀히 준비해 나가겠다”면서 이같이 밝혔다. 올해 해남군에서는 삼성 SDS컨소시엄의 국가AI컴퓨팅센터와 LS그룹에서 투자하는 화원산단 해상풍력 전용항만 조성이 본격화될 전망이다. 또 재생에너지자립도시 특별법 제정에 따른 RE100 국가산업단지 조성과 오픈AI·SK그룹의 글로벌AI데이터센터 조성도 가시화할 것으로 보인다.



명 군수는 “기업 유치와 함께 솔라시도 기업도시에는 주택단지, 국제학교, 병원, 호텔 등이 결합된 정주타운을 만들어 인구 10만명의 지속가능한 미래형 정주도시를 조성하겠다”고 강조했다.



이와 함께 해남군은 AI·에너지 수도 조성의 혜택을 해남군 전역으로 확산하고, 지역 전체의 경제활성화로 이어질 수 있도록 주거, 교통, 교육 등 기반 시설 확충에도 속도를 내고 있다. 명 군수는 “지역에서 직접 소비하는 구조와 안정적인 에너지 공급망, 그리고 정주여건 개선 및 주민 이익 공유 체계가 함께 마련돼야 기업도 안착할 수 있다”고 설명했다.



그는 “국가AI컴퓨팅센터와 기업의 AI데이터센터, 첨단산업 중심의 RE100 국가산단을 집적화해 세계적인 AI산업 생태계를 만들겠다”면서 “화원산단 해상풍력 배후단지와 연계해 AI와 재생에너지, 첨단산업이 융합된 새로운 산업도시, 해남을 완성하겠다”고 약속했다.



해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



