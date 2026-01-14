유물 보존과학 역사 살피고, 복원 담당의 마음을 읽는다

이쑤시개 하나로 시작한 유물 보존과학의 역사를 보러 갈까. 옛것을 고수할지 현대적인 미감을 고려할지 갈등하는 보존과학자의 마음을 읽으러 갈까.
국립중앙박물관(이하 중앙박물관)과 국가유산청 산하 국립고궁박물관(이하 고궁박물관)이 약속이나 한 것처럼 도자기, 고서화 등 고귀한 유물의 보존과학을 대중에게 알리는 전시를 동시에 하고 있다. 중앙박물관이 보존과학의 역사를 전시한다면, 고궁박물관은 보존과학자의 마음을 전시한다.
서울 용산 중앙박물관의 ‘보존과학, 새로운 시작과 함께 여는 미래’전을 먼저 소개한다. 지난해 10월 말 보존과학센터 개관을 기념해 특별전으로 마련됐다. 보존과학센터는 유물의 ‘질병’을 진단하고 치료하는 일종의 문화유산 종합병원인데, 반세기 만에 어엿하게 별도 건물을 신축한 것이다.
중앙박물관의 문화유산 보존과학의 역사는 1976년 박물관이 지금의 국립민속박물관 건물, 즉 경복궁 인근에 있던 시절 아주 작은 빈방에서 시작됐다. 주역은 당시 유물 관리부 소속 직원 이상수(1946~1998)씨다. 그는 고고부 자료정리실로 쓰려던 빈방을 점거하고 책상 하나를 둔 뒤 ‘보존과학실’이라 명명했다. 후배 이오희(78·한국문화유산보존과학회 명예회장)와 함께 일본과 대만에서 보존과학 연수를 마치고 돌아온 뒤였다. 보존과학이라는 용어조차 낯설던 시절, 이들은 사무실 한 귀퉁이에서 이쑤시개와 핀셋, 현미경과 접착제만으로 유물 보존 작업을 시작했다.
전시는 그렇게 조각난 토기를 잇고 부서진 조각을 붙이면서 시작된 보존과학의 50년 여정을 돌아보는 형식으로 꾸며졌다. 1부 ‘국립중앙박물관 보존과학의 역사’에서는 ‘보존과학자의 방’을 만들어 옛 보존처리실을 재현하고, 이상수 선생의 생전 모습을 인공지능(AI)으로 복원해 초기 연구자들의 열정과 헌신을 전한다. 또 1976년부터 오늘날까지 이어진 보존처리 장면들과 기록 자료들을 연표식으로 정리해 보존과학의 역사를 한눈에 조망할 수 있게 했다.
2부 ‘빛으로 보는 보존과학의 세계’에선 보존과학의 핵심 도구인 ‘빛’을 활용해 눈에 보이지 않는 유물 속 이야기를 과학적으로 해석하는 방법을 선보인다. 가시광선, 자외선, 적외선, 엑스선 등 다양한 빛의 영역을 활용한 분석을 통해 유물 속 감춰진 이야기를 확인할 수 있다. 색이 바랜 6세기 고구려 개마총 고분벽화를 초분광 분석을 통해 원래의 모습을 재현했고, 경주 금령총에서 발견된 국보 기마인물형토기의 CT 영상을 관람자가 직접 조절해 다양한 각도에서 볼 수 있다.
3부 ‘보존과학이 열어가는 새로운 미래’에선 디지털 기술을 기반으로 한 새로운 보존 패러다임을 이야기한다. 1924년 경주 식리총 출토 금동신발을 3D 스캔, CT, 현미경 등으로 분석해 밑창만 남은 식리총 금동신발의 원형을 살려 제작 당시의 금빛으로 화려하게 탄생시킨 재현품도 공개했다. 6월 30일까지.
서울 종로구 효자로 고궁박물관은 개관 20주년 특별전 ‘리본(RE: BORN), 시간을 잇는 보존과학’을 한다. 전시는 통상 보존처리를 완전히 마쳐 흠 잡을 데 없는 유물을 보여준다. 그런데 이번 전시는 아직 보존처리 과정 중인 ‘흠집 있는 상태의 유물’을 전시했다는 점에서 획기적이다.
전시에 나온 조선시대 ‘옥렴’을 보자. 옥렴은 옥(구슬)으로 길상을 나타내는 두 개의 기쁠 희(喜喜)자와 기하학적 무늬를 표현한 발이다. 하지만 연결 끈이 끊어져 있고, 구슬도 많이 떨어져 나가 있는 상태다.
작품 안내서에는 이렇게 적혀 있다. “보존처리 진행 중// 상태 진단: 연결 끈 재사용 가능한 상태 //보존과학자의 고민: -기존 끈을 최대한 재활용하여 마감하고 현재의 형태를 유지한다. -끈을 교체하여 최대한 원형의 모습으로 복원한다. 단, 구슬이 꿰어진 방식이 복잡하여 남은 부분에 무리가 갈 수 있다. /현재 두 방법을 테스트 중이며 2026년 처리 완료 예정이다.”
두 선택지 사이에서 갈등하는 보존과학자의 마음이 전해지며 이들의 손끝에서 새 생명을 얻은 유물에 대한 애정이 깊어지게 만든다.
1부 ‘보존처리, 시간을 연장하다’에선 위의 옥렴을 비롯해 여러 보존처리 진행 중인 사례들을 전시 유물을 통해 보여준다.
2부 '분석연구, 시간을 밝히다’에선 과학적 분석을 통해 문화유산의 제작 기법과 시기를 규명하는 과정을 소개한다. 2023년 일본에서 환수한 고려 나전칠기 ‘나전 국화 넝쿨무늬 상자’는 엑스선 투과 조사 등의 과학적 조사를 거쳐 그 제작 기법이 확인됐다. 유리 진열장 안에 실제 유물을 전시하고, 유리 진열장 자체를 스크린 삼아 제작 기법을 설명해 이해가 쉽다.
3부 ‘복원·복제, 시간을 되살리다’에선 문헌 연구와 디지털 기술을 기반으로 ‘태조 어진’의 디지털 복원본을 선보인다. 태조 어진(임금 초상화)은 현재 전주 경기전과 고궁박물관 소장본만 전해진다. 이 중 고궁박물관 소장본은 과거 화재로 절반 정도가 소실된 상태인데, 그걸 옛 자료에 근거해 디지털로 화재 전처럼 생생하게 복원한 것이다. 복원 근거 자료로 쓰인 1910년대 촬영 유리 건판 사진, 전주 경기전 봉안본도 볼 수 있다. 2월 1일까지.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
