[포토] 아시아나항공, 14일부터 2여객터미널로 오세요

입력:2026-01-12 23:51
아시아나항공 여객기가 12일 인천국제공항에서 날아 오르고 있다. 아시아나항공은 오는 14일부터 기존 인천국제공항 1터미널에서 2터미널로 운항이 변경된다. 뉴시스

