[포토] 한국 찾은 중국 단체 관광객

입력:2026-01-12 22:58
수정:2026-01-12 23:51
중국 학생들이 12일 인천 연수구 인천항 국제여객터미널을 통해 입국하고 있다. 중국이 일본 관광이나 문화콘텐츠를 제한하는 '한일령'을 내린 여파로 중국인의 한국 방문이 증가할 전망이다. 연합뉴스

