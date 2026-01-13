‘국장’ 투자, 아침 7시부터 가능해진다
거래소, 6월 프리·애프터 마켓 도입
한국거래소(KRX)가 6월부터 프리·애프터 마켓을 도입하고 거래시간을 12시간으로 연장하기로 했다. 오전 8시부터 시작하는 대체거래소 넥스트레이드(NXT)의 프리마켓(오전 8시~8시 50분)에 대응해 개장 시간을 1시간 당긴 오전 7시로 결정했다. 투자자들은 오전 7시부터 오후 8시까지 국장에서 거래 할 수 있게 된다.
12일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 프리마켓(오전 7시~8시)과 애프터마켓(오후 4시~8시)을 개설하기로 하고 이를 회원사인 증권사에 공유했다. 프리·애프터마켓에서 쌓인 매수·매도 주문은 정규장으로 넘어가지 않고 그 시간대가 끝나면 모두 사라진다.
거래소는 업계 의견을 수렴하고 금융당국과 협의를 거쳐 오는 6월 29일까지 시장 개설을 마무리하겠다는 계획이다. 오전 7시부터 개장되는 만큼 이른 출근 시간대 거래 수요도 확보할 수 있어 추후 거래소 수익에도 도움이 될 것으로 기대된다.
오후 4시부터 8시까지 애프터마켓이 운영되면 기존에 적용되던 단일가 매매는 사라진다. 장 개시 전 시간 외 대량·바스켓·경쟁대량 매매는 기존 오전 8~9시에서 오전 7~9시로, 장 개시 후 시간 외 대량·바스켓 매매는 오후 3시 40분~6시에서 오후 3시 40분~8시로 변경된다.
