손가락으로 그린 그림, 몽글몽글한 감동 선사
일본 아야코 한국 미술관 첫 전시
입체 작업 시도, 새로운 형상 창출
알록달록한 구름 사이로 숨바꼭질하듯 눈만 빼꼼 내민 소녀. 붓이 아니라 손가락으로 그리고 문지르면 표현되는 몽글몽글한 형상이 재미와 함께 어떤 위로를 건넨다.
그래서일까. 한국뿐 아니라 해외 미술 시장에서도 상업적 성공을 거두고 있는 일본 여성 작가 아야코 록카쿠(44)가 한국에서는 처음 미술관에 입성했다. 서울 종로구 평창동 토탈미술관에서 하는 ‘혼돈 속에서의 호흡(Breathing with Chaos)’전이 그것이다. 이번 전시는 ‘귀요미’ 이미지로만 소비되는 아야쿠 작가의 예술 세계의 진면목을 보여주기 위해 기획됐다. 작가는 화이트 큐브(흰색 입방체) 문법을 벗어난 토탈미술관의 건축적 조건에 큰 흥미와 의욕을 보인 것으로 전해졌다. 이번 전시는 작가가 한국에서 장기간 머물며 제작한 회화 신작 24점과 국내 최초로 공개되는 대형 조각 작품 2점 및 소형 조각 11점, 그리고 다수의 평면·입체 작업을 망라한다.
아야코는 정규 미술 교육을 받지 않고 거리의 화가로 출발해 미술계에 전업 작가로 급부상한 성공 스토리로 유명하다. 작품을 제작할 때 붓 대신 손가락을 사용한다는 점이 주목받았다. 그는 어린 시절부터 표준적 도구나 고급 재료를 사용하기보다 손가락으로 긋고, 문지르고, 밀어 올리는 행위에 더 큰 즐거움을 느꼈다고 한다. 이 감각적 무질서는 그의 회화에서 중요한 요소로 자리 잡았다. 손가락이 만들어내는 터치감과 리듬감 덕분에 화면 전체에 긍정의 에너지가 발산한다.
신작에서는 특유의 소녀 캐릭터는 점점 숨어버리고, 대신 뭔지 모를 상상의 생명체가 화면 속에서 꿈틀거린다. 화면도 예전보다 추상화돼 가는 경향을 보인다.
이번 전시에서 작가는 처음으로 입체 작업을 시도하면서 자신이 상상한 회화 속 미지의 생명체를 조각으로 빚어냈다. 아야코의 조각은 회화적 제스처가 3차원으로 이동한 형태이며, 흙을 바르고 긁고 쌓아 올리는 과정에서 손과 흙이 직접 충돌하며 우연적인 형상이 빚어진 결과다. 조각은 회화의 원색과 대비되는 검은색으로 제작돼 한층 깊어진 예술 세계의 심연을 느낄 수 있다. 2월 8일까지.
글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
