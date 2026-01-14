기지개 켜는 블리자드… 3년 만에 블리즈컨 재개
9월 개막… ‘스타크’ 신작 공개 여부에 관심
한때 세계 게임 시장을 호령한 블리자드가 명가 재건을 위해 웅크렸던 허리를 편다. 올해 ‘블리즈컨’을 3년 만에 재개하며 흥행작을 발굴하겠다는 의지를 드러낸 것이다.
13일 업계에 따르면 블리자드는 오는 9월 12일과 13일 이틀간 미국 애너하임 컨벤션 센터에서 자사 게임 전시회 ‘블리즈컨 2026’을 개최한다. 경영 효율화와 조직 재정비를 이유로 3년여 동안 오프라인 행사를 중단했던 블리자드이기에 이번 행사의 재개는 게이머들의 큰 관심을 받고 있다.
블리자드는 ‘스타크래프트’ ‘워크래프트’ ‘디아블로’ 등 전설적인 게임을 제작한 개발사다. 하지만 수년 동안 뚜렷한 흥행작을 내놓지 못하며 ‘은퇴한 전설’이라는 오명 속에 잠잠한 시간을 보냈다. 이번 블리즈컨은 마이크로소프트(MS) 인수합병 후 체질을 개선하고, 실망했던 팬들의 신뢰를 회복해 다시 한번 글로벌 게임 시장의 주도권을 쥐겠다는 블리자드의 의지가 서려 있다.
올해 블리즈컨의 핵심 ‘조커’는 잊힌 전설 ‘스타크래프트’의 부활 여부다. 최근 업계와 외신, 유출 정보를 통해 블리자드가 스타크래프트 세계관 기반의 3인칭 슈팅(TPS) 게임을 개발 중이라는 소식이 구체화하고 있다. 과거 개발이 취소됐던 3인칭 슈팅 게임 ‘스타크래프트: 고스트’의 아쉬움을 20여 년 만에 최신 기술력으로 풀어내겠다는 전략이다. 만약 이번 행사에서 스타크래프트 신작의 실체가 공개된다면 블리자드는 기존의 장르적 한계를 탈피하고 콘솔과 멀티플랫폼 시장을 아우르는 새로운 성장 동력을 확보하게 된다.
최근 블리자드의 행보는 과거 수동적이었던 모습과는 사뭇 다르다. 가장 눈에 띄는 변화는 주력 지식재산권(IP)의 공격적인 확장이다. 일례로 ‘월드 오브 워크래프트’는 이른바 ‘세계혼 서사시’라는 10년 단위의 거대 프로젝트를 가동하며 안정적인 궤도에 올랐다. 외신에 따르면 이 게임은 지난해 8월 확장팩 ‘내부 전쟁’ 출시 후 최근까지 800만명 이상의 구독자를 유지하고 있다. 십수 년 전 최고점을 찍은 ‘리치왕의 분노’(약 1200만 명)에는 다소 못 미치지만, 최근 수년간 400만~500만 명대에 그쳤던 것에 비하면 비약적인 상승세다. 연속성 있는 내러티브와 시스템 최적화, 그리고 최근 선보인 하우징 시스템이 호평을 얻고 있다. 3월 출시를 앞둔 차기 확장팩 ‘미드나잇’은 팬들이 그간 요구해온 콘텐츠를 모두 담겠다는 약속 덕에 기대감이 최고조에 달해 있다.
외부 환경도 긍정적이다. 넷이즈와의 갈등으로 중단됐던 중국 서비스가 재개되면서 거대 시장의 매출과 유저 데이터를 회복했다. 또한 MS와의 결합 시너지가 본격화하면서 콘솔기기 엑스박스(Xbox)의 구독형 서비스인 ‘게임패스’를 통한 유입 경로도 탄탄해졌다. 요한나 패리스 사장이 취임 후 조직 문화 개선과 소통 강화에 주력해 온 점도 ‘내부 리스크’를 해소하고 동력을 끌어올리는 요소다.
