‘언론사 단전·단수 지시’ 이상민 징역 15년 구형
내란 특검 “친위쿠데타 가담”
尹 ‘평양 무인기 의혹’ 재판 중단
첫 공판서 재판부 기피신청 내
내란 특검은 12·3 비상계엄 당시 언론사에 단전·단수를 지시하며 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 동조한 혐의를 받는 이상민(사진) 전 행정안전부 장관에게 징역 15년을 구형했다. 앞서 내란 방조 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리와 같은 구형량이다. 선고는 다음 달 12일 나올 예정이다.
서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 12일 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해, 위증 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 장관에 대한 결심 공판을 진행했다. 이윤제 특검보는 “이 사건 내란은 친위쿠데타로 군·경찰이란 국가 무력 조직을 동원했고, 피고인은 경찰, 소방청을 지휘·감독해 국민의 생명과 신체, 안전을 책임지는 행안부 장관임에도 대통령의 친위쿠데타에 가담했다”며 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.
특검은 혐의를 부인한 이 전 장관을 강하게 질타했다. 이 특검보는 윤 전 대통령으로부터 계엄 관련 문건을 받은 적이 없고, 지시도 하지 않았다고 헌법재판소 등에서 위증한 혐의에 대해 “듣는 사람조차 낯부끄럽게 만드는 초라하고 비루한 변명”이라며 “거짓말, 증거인멸, 위증으로 후대에 교훈이 될 12·3 비상계엄 사태의 진실이 왜곡되고 있다”고 말했다.
이 전 장관 측은 혐의를 부인하며 무죄를 주장했다. 계엄 당시 윤 전 대통령으로부터 언론사 단전·단수 지시를 받거나 이를 경찰·소방청에 지시한 적이 없다는 주장도 되풀이했다. 이 전 장관 측 변호인은 최후변론에서 “언론사 단전·단수는 결과 발생이 없었고, 국회 봉쇄나 폭동 관련 문건을 수령한 바가 없다”고 말했다.
한편 같은 법원 형사36부(재판장 이정엽)는 계엄 선포 명분을 마련하기 위해 평양에 무인기를 침투시켰다는 의혹과 관련해 윤 전 대통령 등에 대한 일반이적 혐의 첫 정식 재판을 열었다. 하지만 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 측이 재판부 기피를 신청하며 재판 진행에 제동을 걸었다. 재판부 기피 신청을 하면 결정이 나올 때까지 소송 진행을 정지해야 하는 규정에 따라 재판은 중단됐다.
윤 전 대통령 측은 이날 “본안 심리를 담당하는 재판부가 아직 공소장만 제출된 단계에서, 어떤 증거조사도 이뤄지지 않은 상태에도 피고인을 구속한 채 재판을 진행하고 있는 것은 이례적이고 비상식적인 조치”라고 주장했다. 김 전 장관 측도 비슷한 이유로 재판부 기피신청을 냈다. 이 사건을 심리 중인 재판부는 앞서 지난 2일 윤 전 대통령을, 지난달 24일엔 김 전 장관과 여인형 전 방첩사령관 등에 대한 추가 구속을 결정했는데 이에 따른 조치로 해석된다.
재판부는 곧 심문 기일을 열고 기피 신청이 소송 지연 목적인지 타당 여부를 판단할 것으로 보인다. 재판부가 여기서 기각 결정을 내리지 않으면, 같은 법원 내 다른 재판부가 윤 전 대통령 측 등의 기피 신청 타당성을 결정하게 된다. 결론이 나기까지 재판은 무기한 중단된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
