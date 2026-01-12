검사 줄이고 수사관 배 확대… 與, 2차 종합특검 드라이브

민주당 주도로 법사위 문턱 넘어

15일 본회의 처리 목표 일사천리

국힘 “지선까지 내란몰이” 반발

통일교 특검은 사실상 무산 수순

12일 국회에서 열린 법제사법위원회 안건조정위원회에서 박지원 소위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 이병주 기자

더불어민주당이 오는 15일 본회의 처리를 목표로 2차 종합 특검법 드라이브에 착수했다. 특히 원안 대비 수사팀 규모와 대상이 확대된 수정안이 여당 주도하에 국회 법제사법위원회 문턱을 넘으면서 야당은 ‘지방선거용’ ‘예산 낭비’라며 강력 반발했다.



법사위는 12일 전체회의를 열고 여당 주도로 2차 종합 특검법을 가결했다. 해당 법안은 오전에 열린 안건조정위원회(안조위)를 거치며 마련된 수정안으로, 원안 대비 수사팀의 규모와 대상이 상당폭 확대됐다. 우선 파견 검사 수가 절반(30명→15명)으로 줄어든 대신 특별수사관은 50명에서 100명으로, 파견 공무원은 70명에서 130명으로 크게 증가했다. 여당 법사위 간사인 김용민 의원은 “김건희 특검에서는 집단 항명이 발생했고, 수사 대상에 검찰도 포함될 수 있다”고 설명했다. 특검의 수사 대상 범위도 원안 대비 확대됐다. 전현직 군인과 민간인 사찰 및 블랙리스트 작성, 부정선거 관련 유언비어 유포 준비 등 국군방첩사령부 관련 범죄 혐의 사건이 포함된 게 대표적이다.



야당은 거세게 반발했다. 특검 수사팀 규모를 대폭 키우면서도 정작 파견 검사 수만 줄인 것은 입맛에 맞는 수사를 위한 포석이라는 취지다. 주진우 국민의힘 의원은 “법리나 재판의 공정성 문제 때문에 이의를 제기한 검사들은 다 빼버리고 말을 잘 듣는 공무원으로만 구성하겠다는 의도 아닌가”라고 지적했다. 이어 “무안 제주항공 참사의 경우 콘트리트 둔덕이 없었다면 전원 생존했을 거란 보고서까지 나왔는데, 한정된 예산과 자원을 이런 국민적 의혹이 있는 사건에 쓰는 게 더 우선”이라고 비판했다. 나경원 의원도 항의성 기자회견에서 “(여당 의도는) 지선까지 내란 정국을 이어가겠다는 것”이라고 주장했다.



민주당은 15일 열릴 본회의에 곧장 수정안을 올려 처리한다는 계획이다. 정청래 대표는 최고위원회의에서 “내란 세력을 빠짐없이 찾아내 죗값에 상응하는 처벌을 받게 하겠다. 내란의 티끌까지 법정에 세우겠다”고 밝혔다. 다만 통일교 특검은 야당에 공을 넘기면서 사실상 무산 수순에 들어갔다는 관측이 나온다. 정 대표는 “국민의힘이 방어막을 쳐도 신천지의 실체는 드러날 것”이라며 “통일교·신천지 특검을 받을 것인지, 검·경 수사를 받을 건지 양자택일하기 바란다”고 압박했다. 민주당은 이날 법사위 전체회의까지 통과시킨 2차 종합 특검과 달리 통일교 특검법의 경우 안조위 단계에서 보류했다. 민주당 지도부는 “검·경 수사 범위에 신천지 의혹까지 들어간 상황에서 억지로 국민의힘 팔을 비틀어가며 특검으로 풀어갈 필요가 있을지는 생각해봐야 한다”고 말했다.



민주당은 이날 새 원내지도부를 비롯해 다수 인선을 단행했다. 원내운영수석부대표에 천준호 의원, 원내정책수석부대표와 소통수석부대표에 각각 김한규·전용기 의원이 임명됐다. 중앙당 공천관리위원장에는 김이수 전 헌법재판소장 권한대행이 임명됐다.



송경모 이강민 기자 ssong@kmib.co.kr



