민주, 검찰개혁 입법예고안 직격… 당정갈등 다시 불붙나
“보완수사권 폐지, 여지 줘선 안 돼”
“법무부에 검찰 의견 조직적 반영”
여당내 우려·비판 쏟아져
입법 과정서 갈등 증폭될 가능성
여권 내 검찰개혁을 둘러싼 당정 갈등이 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 지난해 정청래 더불어민주당 대표가 ‘추석 전 입법’을 내걸고 당 차원에서 검찰개혁 주도권을 쥐며 불거졌던 정부와의 불협화음 불씨가 재차 불붙는 분위기다. 당시 정성호 법무부 장관이 연일 신중론을 제기하며 제동을 걸자, 급기야 이재명 대통령이 ‘정부조직 개편은 당이, 후속 입법은 정부가 하라’고 교통정리에 나서면서 갈등은 일단락했다. 하지만 국무총리 직속 검찰개혁추진단이 12일 내놓은 입법예고안을 계기로 당정 갈등이 재점화하는 양상이다.
한병도 민주당 신임 원내대표는 이날 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 ‘중수청을 두고 작은 검찰청이 아니냐는 우려가 있다’는 질문에 “당정 간 이견이 있다. 당내에서도 30명이 넘는 의원들이 문제를 제기했기 때문에 심도 있는 토론을 해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “정부, 의원들 간 이견이 있어서 법무부, 국회 법제사법위원회 위원, 원내, 당 정책위원회가 모여 하루라도 빨리 논의할 예정”이라고 말했다.
한 원내대표는 “정부는 중수청·공수청을 설치하는 과정에서 오는 4월 형사소송법을 개정해 추진하자는 입장으로, 보완수사권 관련 논의는 그때 가서 하자고 한다”며 “반면 의원 입장은 ‘처음부터 보완수사권을 폐지하는 쪽으로 가야 한다. 일말의 여지를 줘서는 안 된다’는 것”이라고 설명했다. ‘중수청을 검사(법률가)와 수사관(비법률가)으로 나누면 거기서도 검사가 지휘하게 돼 검찰청의 작은 외청이 되는 것 아니냐’는 질문에도 “기존 검찰 인력이 수사사법관에 들어간다면 이들이 수사를 할 수 있다는 우려도 있다”고 동조했다.
당은 검찰개혁추진단 선정 과정에서도 추천 인사를 넣으려다 한 차례 제지당한 뒤 물밑 신경전을 이어왔다. 한 원내대표는 “법무부에 검찰 의견이 조직적으로 반영되고 있다”며 문제의식도 드러냈다.
이에 국회 입법 과정에서 당정청 갈등이 다시 증폭할 수 있다는 전망이 나온다. 김용민 법사위 여당 간사는 “검찰의 기득권과 부패 카르텔을 강화할 것”이라며 입법예고안을 직격하는 글을 올렸다. 이어 “검찰개혁법(에 대한) 정부의 입법예고는 말 그대로 입법예고”라며 “정부안을 만드는 과정에서 수정이 가능하고 법사위 심사에서도 수정할 수 있다”며 법안 손질을 예고했다. 당내 강경파를 중심으로 ‘소(小)검찰청으로의 후퇴’라는 비판도 나온다.
논란이 커지자 한 원내대표는 뒤늦게 수습에 나섰다. 그는 “당과 정부 간 이견은 없다. 78년 만의 역사적 검찰개혁을 추진하는 과정에서 의원님들께서 다양한 의견을 제시하고 계신다. 지극히 자연스러운 과정”이라며 “발언의 취지는 이러한 의견들을 함께 모여 충분히 논의하고 조율하자는 것”이라고 해명했다. 청와대도 “당내 다양한 의원 사이에 여러 의견이 있을 뿐 당정 간 이견은 없다”고 진화에 나섰다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사