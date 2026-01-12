트럼프 “이란에 강력한 선택지 검토”… 사망자 500명 넘어
트럼프 “이번 사안 매우 심각”
미국-이란 경고 속 대화 모색도
“저격수, 시위대 조준해 사격”
도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(이하 현지시간) 이란의 대규모 유혈 사태와 관련해 “몇몇 강력한 선택지들을 살펴보고 있으며 결정을 내리게 될 것”이라고 말했다. 인권단체들은 보름째 이어진 시위로 사망자가 최소 500명을 넘었다고 집계했다.
트럼프 대통령은 이날 에어포스원에서 이란 관련 질의에 “우리는 이 사안을 매우 심각하게 보고 있다. 군도 이 사안을 살펴보고 있다”며 “우리는 매 시간 (이란 상황을) 보고받고, 그에 따라 결정을 내릴 것”이라고 말했다. 또 그는 “이란 지도자들이 어제 전화했다. 그들은 협상하길 원한다”며 “그들은 미국에 계속 두들겨맞는 데 지친 것 같다”고도 했다.
월스트리트저널(WSJ)과 폴리티코는 트럼프 대통령이 13일 이란 내 표적 공격부터 사이버 공격 등 다양한 옵션을 브리핑 받을 것이라고 보도했다. 브리핑엔 피트 헤그세스 국방장관, 마코 루비오 국무장관, 댄 케인 합참의장 등이 참석할 예정이다. WSJ는 “온라인 반정부 세력 지원 강화나 이란 군사·민간 시설을 겨냥한 비밀 사이버 무기 투입, 정권에 대한 추가 제재 부과, 군사 공격 등이 포함될 수 있다”면서도 “논의가 초기 단계인 만큼 이번 회의에서 트럼프 대통령이 최종 결정을 내리지는 않을 것으로 예상된다”고 전했다.
트럼프는 이란 내 인터넷 차단과 관련해 인공위성 기반 인터넷 ‘스타링크’를 운영하는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 통화할 예정이라고 밝혔다. 그는 “인터넷을 다시 살릴 수도 있다. 일론과 얘기해볼 수 있다”고 말했다. 이란이 외부와 소통 가능하도록 인터넷 서비스를 지원할 수 있다는 취지다.
이란 내 시위가 격화하면서 사상자도 크게 늘고 있다. 미국 인권단체 인권운동가통신(HRANA)은 11일 사망자가 538명에 이르며 이 중 시민이 490명, 군경이 48명으로 집계됐다고 밝혔다. 전날 집계한 수치(116명)보다 약 5배 늘어난 것이다.
이란 당국이 저격수까지 동원해 시민들을 공격했다는 증언도 나왔다. 수도 테헤란의 타지리시 아르그 쇼핑센터 근처에서 열린 시위에 참여한 것으로 보이는 한 남성은 영국 일간 가디언에 “저격수들이 군중을 향해 발사하고 있었으며 거리에서 수백 구의 시신을 보았다”고 전했다. 북동부 마슈하드에서 전화로 현장 상황을 전하던 이란 기자 마흐사도 통화가 끊기기 직전 “그들(이란 당국)은 밴과 오토바이를 타고 군중에게 돌진하고 있다”며 “속도를 줄이고 고의로 사람들의 얼굴을 겨냥해 쏘는 것을 봤다”고 말했다. 이어 “거리는 온통 피바다”라며 “시신들이 바다를 이룬 광경을 곧 보게 될까봐 두렵다”고 전했다.
미국의 개입 발언 수위가 높아지자 이란도 맞대응에 나섰다. 모하메드 바게르 갈리바프 국회의장은 트럼프 대통령을 향해 “오판하지 말라”며 “미국이 이란을 공격할 경우 미국과 이스라엘이 공격 목표가 될 수 있다”고 경고했다.
워싱턴=임성수 특파원, 이가현 기자
