아시아 최대 점포도 문 닫는다… 이케아, 中 7개 점포 폐쇄

2월 2일부터 점포 영업 중단

中 진출 28년 만에 최대 규모

글로벌 브랜드 탈중국 가속

폐점 앞두고 쇼핑객 몰린 홍콩 포트넘앤메이슨 매장과 중국 이케아 매장(오른쪽). 홍콩 신보 캡처

글로벌 가구 업체 이케아가 중국 매장 7곳을 폐점하는 등 중국 진출 이후 최대 규모의 구조조정을 단행한다. 내수 침체와 경쟁 격화 등으로 중국서 철수하거나 사업을 축소하는 글로벌기업이 늘고 있다.



12일 신민만보 등 중국 매체에 따르면 이케아는 다음 달 2일부터 상하이 바오산점, 광저우 판위점, 톈진 중베이점, 난퉁점, 쉬저우점, 닝보점, 하얼빈점 등 7개 매장의 영업을 중단하기로 했다. 이 중 상하이 바오산점은 아시아 최대 규모의 이케아점포로 상징성이 큰 점포다.



이번 구조조정은 이케아가 1998년 중국에 진출한 지 28년 만에 최대 규모다. 이케아는 중국에서 오프라인 매장 41곳과 온라인 채널 3개, 중국 전자상거래 플랫폼 내 플래그십 매장 2개를 운영한다. 대형 매장을 줄이는 대신 베이징과 선전 등을 중심으로 소형 매장을 늘려 시장 변화에 대응한다는 게 이케아의 새로운 전략이다.



중국에 북유럽 스타일을 소개하며 선풍적 인기를 모았던 이케아는 최근 실적 부진에 시달려왔다. 이케아의 중국 매출은 2022년 24억7600만 유로에서 2023년 22억2500만 유로, 2024년 21억3100만 유로, 지난해 21억400만 유로 등으로 4년 연속 감소했다. 2022년 4월에는 이케아 구이양점을 개점 3년도 되지 않아 폐쇄했고 7월에는 상하이 양푸점, 2023년에는 상하이 징안점의 운영을 종료했다.



중국 경제매체 재경천하는 업계 관계자를 인용해 “최근 수년간 가구 공급망 전반의 발전과 수급 불균형으로 인한 경쟁 심화가 이케아의 가격 대비 성능 우위를 지속적으로 위협해 왔다”고 짚었다. 펑파이신문은 “이케아 점포는 주로 대도시에 있어 도달 범위가 제한적인데도 온라인 진출에 소극적이었다”며 온라인 시장에서 입지 약화를 위기 요인으로 꼽았다.



글로벌기업의 중국 시장 철수와 축소 사례는 늘고 있다. 미국 커피전문점 스타벅스는 지난해 11월 중국 사업 지분 60%를 홍콩계 사모펀드 보위캐피털에 매각하기로 합의했다. 스타벅스는 2023년 급성장한 중국 토종 커피브랜드 루이싱 커피에 중국 내 매출과 매장 수 모두에서 추월당했다.



미국 전자상거래업체 아마존은 2018년 설립한 중국 상하이의 인공지능(AI) 연구소를 지난해 7월 폐쇄했다. 2023년에는 중국 내 전자책 서비스를 종료했고 2019년에는 알리바바 등 현지 업체들과의 경쟁이 치열해지면서 중국 이커머스 시장에서 철수했다. 미국 IBM도 2024년 중국 본토 여러 도시에 있던 1000명 이상의 R&D 직원을 내보냈다.



일본 미쓰비시자동차는 지난해 중국 시장에서 완전히 철수했다. 2023년 광저우자동차그룹과의 자동차 판매 합작법인을 종료한 데 이어 선양의 엔진공장 가동까지 멈췄다. 내연기관에서 전기차로 빠르게 전환하는 중국 시장 흐름을 따라잡지 못한 게 주요인으로 분석된다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



