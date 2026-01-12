[단독] 이수진 “김병기 의혹 폭로 탄원서, 내가 먼저 요구했다는 건 거짓 주장”
“당시 컷오프 걱정 상황 아니었다”
경찰, 강선우·김경 출국금지 조치
더불어민주당 이수진 전 의원이 김병기 의원의 ‘공천헌금 수수’ 폭로가 담긴 탄원서를 자신이 먼저 요청했다는 주장에 대해 “앞뒤가 바뀐 거짓 주장”이라며 강하게 반박했다. 2023년 12월 탄원서 전달 당시 ‘컷오프’를 걱정하는 상황이 아니었다는 주장이다.
이 전 의원은 12일 국민일보와의 통화에서 “김 의원이 공천 관리를 부당하게 한다는 문제의식은 있었지만 (탄원서를 받을 땐) 현역 의원으로서 컷오프 대상도 아니었다”며 “김 의원이 현직인 상황에서 동작갑 지역구 경쟁자인 전 동작구청장 A씨의 부탁을 들어줄 이유도 없었다. 순전히 억울한 사연을 해결해주려고 한 것”이라고 말했다.
A씨는 2023년 12월 김 의원에게 금품을 공여했다는 내용이 담긴 탄원서를 전 동작구의원 2명과 함께 이 전 의원에게 전달한 것으로 알려진 인물이다. 탄원서엔 전 동작구의원 2명이 김 의원 부인에게 3000만원을 줬다가 돌려받았다는 내용이 담겼다. A씨는 이날 한 언론과의 인터뷰에서 “이 전 의원이 먼저 ‘당에 국면 전환이 필요할 것 같은데 뭐 없느냐’고 물어서 동작구의원 B씨에게 탄원서를 받아 전달했다”고 말했다.
이 전 의원은 A씨가 김 의원 관련 소문을 먼저 전했다고 강조했다. 이 전 의원은 “A씨가 ‘김 의원이 문제가 많은데 총선 예비후보자검증위원장을 맡았다. 경선도 못할 상황’이라고 하소연했다”며 “(A씨에게) 문제제기를 하려면 증거가 있어야 한다는 취지로 말하니 법인카드 사용 내역서와 탄원서를 가지고 왔다”고 주장했다.
이 전 의원은 또 탄원서에 구체적인 내용과 자필 서명까지 있어 신빙성이 높다고 보고 당대표실에 전달하려 했다고 덧붙였다. 이어 오히려 공천이 쉽지 않은 상황이었던 A씨가 탄원서 전달 여부에 관심을 보였다고 말했다.
이 전 의원은 경찰에선 아직 소환과 관련한 연락을 받지 못했다고 밝혔다. 앞서 경찰은 이 전 의원과 소환 일정을 조율 중이라고 밝혔다. 이 전 의원은 “경찰에서 전화가 와 전달 과정 등 이야기를 해줬는데 이후 연락은 없다”고 말했다.
경찰은 김 의원 외에도 공천헌금 의혹 당사자들에 대한 수사를 본격화하고 있다. 서울경찰청은 1억원 수수 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 돈을 준 김경 서울시의원, 돈을 보관한 인물로 지목된 강 의원의 전 사무국장 남모씨에 대해 출국금지 조치했다고 이날 밝혔다. 김 시의원의 경우 전날 귀국 이후 진행된 소환조사에 이어 이른 시일 내 재소환이 이뤄질 예정이다. 강 의원 소환도 조만간 진행될 것으로 예상된다.
김이현 임송수 기자 2hyun@kmib.co.kr
