‘천년의 울림’ 이상 無… 성덕대왕신종 보존 “안정적”
한국의 국보 ‘성덕대왕신종’의 울림이 안정적으로 유지되고 있다는 조사 결과가 나왔다. 성덕대왕신종은 ‘에밀레종’으로 알려져 있다.
국립경주박물관은 “지난해 9월 성덕대왕신종의 타음(打音) 조사 결과 종의 음향·진동 특성이 안정적으로 유지되고 있다는 점을 확인했다”고 12일 밝혔다. 성덕대왕신종은 혜공왕(재위 765∼780)이 집권하던 771년 완성됐다. 통일신라시대 화려한 조각 기법의 정수로 평가된다.
박물관은 종의 보존 상태를 점검하기 위해 지난해 고해상도 사진으로 유물을 촬영했다. 또 종을 직접 쳐서 소리를 확인했다. 그 결과 고유 주파수는 1996년, 2001∼2003년, 2020∼2022년 등 과거 조사에서 측정한 수치와 비교해 ±0.1% 이내 미세한 차이를 보인 것으로 파악됐다. 이는 기온과 환경 변화에 따라 자연적으로 발생할 수 있는 수준이다.
성덕대왕신종의 맥놀이(진동수가 다른 두 개의 소리가 만나면서 규칙적으로 소리의 크기가 커졌다가 작아졌다 하는 현상)도 유지된 것으로 분석됐다. 외부 오염이나 표면 부식 여부 점검에서도 손상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
박물관 관계자는 “성덕대왕신종은 장기적인 보존 안정성을 위해 지속적인 점검과 관리, 안정적인 환경을 조성할 필요가 있다”고 설명했다. 이와 관련해 야외 종각에 전시하던 종을 건물 안으로 옮기는 방안 등이 검토 중이다.
박물관은 2029년까지 매년 종을 직접 치는 방식으로 종의 변화를 점검한다는 방침이다. 윤상덕 국립경주박물관장은 “앞으로도 정기적인 모니터링을 통해 자료를 축적하고 기후·환경 변화에 대비한 보존 관리 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
