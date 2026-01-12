李, 16일 정당지도부 오찬… 국힘 불참

李, 16일 정당지도부 오찬… 국힘 불참
국힘 “특검 처리 후, 시점 안맞아”
새해 협치구상 시작부터 엇박자
청와대는 이재명 대통령이 오는 16일 청와대 이전 후 처음으로 정당 지도부를 초청해 오찬 간담회를 갖는다고 12일 밝혔다. 그러나 국민의힘은 즉각 불참을 통보해 새해 협치 구상은 시작부터 어그러질 전망이다.
김병욱 청와대 정무비서관은 12일 브리핑에서 “새해를 맞아 국정 운영의 주요 방향을 공유하고 민생 회복과 국정안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “의제에 특별한 제한을 두지 않고 주요 경제·민생 현안을 비롯해 국정 전반에 대해 허심탄회한 의견 교환이 이뤄질 예정”이라며 “앞으로도 각 정당 지도부와 소통을 지속하며 통합과 신뢰를 바탕으로 대한민국 대도약을 위한 길을 국민과 함께 열어가겠다”고 강조했다. 청와대는 지난 9일 원내 7개 정당에 당대표와 원내대표를 초청했으며, 국민의힘을 제외한 6개 정당이 참석 의사를 전했다. 개혁신당의 경우 이준석 대표가 해외 일정이 있어 천하람 원내대표만 참석한다.
그러나 국민의힘은 당대표와 원내대표 모두 불참한다는 방침이다. 박성훈 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “회동 전날 본회의에서 특검법안이 올라가는데 다음 날 오찬을 하는 것은 맞지 않는다고 생각한다”고 밝혔다. 당 지도부 핵심 관계자도 “시기와 형식 모두 적절치 않다”며 “상임위별 오찬을 하자는 것도 아니고 모든 정당의 당대표 원내대표가 다 참여하는 자리에서 제1야당과 어떤 협상을 하자는 것이냐”며 불편한 심기를 감추지 않았다.
국민의힘 불참에 대해 김 비서관은 “지난번 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령과 회담을 가졌듯 언제든 국민의힘 지도부가 원한다고 하면 충분히 대화의 시간을 만들겠다”며 “금요일로 예정된 간담회 전까지 인내심을 갖고 기다리며 함께할 수 있길 기대한다”고 말했다.
간담회에선 대전·충남, 광주·전남 통합 등 지방자치단체 통합 논의도 주요 의제로 오를 것으로 보인다. 청와대 관계자는 “대전·충남 통합은 국민의힘이 제안한 것을 이 대통령이 받아들인 것”이라고 말했다.
이동환 이강민 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사