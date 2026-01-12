국힘 어설픈 사과로 진퇴양난… 간판 바꿔달면 지지율 오를까

張, 쇄신안 발표에도 오히려 하락

부진한 성적표에 당명개정 착수

전국민 공모전 거쳐 내달중 확정

장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 국민의힘은 이날 최고위에서 약 5년반 만에 당명을 교체하기로 결정했다. 이병주 기자

장동혁 국민의힘 대표가 심혈을 기울여 발표한 쇄신안도 당 하락세를 막지 못했다. 설익은 계엄 사과는 중도 민심을 움직이지 못했고, 강성 지지층은 사과에 반발해 이탈했다. 국민의힘은 쇄신안 후속 조치로 당명 변경 카드를 꺼내 들었다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~9일 이틀간 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 조사해 12일 발표한 정당 지지도 조사에 따르면 국민의힘 지지율은 지난주보다 2.0% 포인트 떨어진 33.5%로 집계됐다. 지난해 8월 2주(36.7%) 조사 이후 5개월 만의 최저치다. 반면 더불어민주당은 지난주보다 2.1% 포인트 오른 47.8%로 집계됐다.



부진한 성적표의 원인을 파격 없는 쇄신안에서 찾는 목소리가 많다. 수도권의 한 의원은 “국민에게 감동을 주려면 ‘얘네 사고 치려나’ 할 정도의 쇄신이어야 한다”며 “파격을 기대한 중도층 입장에선 더 짜증이 나는 것”이라고 말했다.



시점을 재고 나온 듯한 계엄 사과가 설득력이 떨어진다는 지적도 나온다. 박성민 정치컨설턴트 민 대표는 “이미 사과의 적절한 타이밍을 재다 늦어버렸고, 윤석열 전 대통령 1심 선고가 나오면 그때야 명시적 절연을 하겠다는 구상으론 더는 국민 관심을 끌어모으기 어려울 것”이라고 말했다.



계엄 사과에 기존 지지층이 이탈한 결과라는 분석도 있다. 수도권의 또 다른 의원은 “시기를 놓친 쇄신안에 중도는 침묵하고 강성 지지층은 떨어져 나갔다”고 말했다. 지역에서는 계엄 사과에 반발해 당원들이 탈당하는 사례도 있는 것으로 전해졌다. 당 관계자는 “콘크리트 지지층에겐 달갑지 않은 사과였고, 민심은 불충분하다고 하는 딜레마적 상황”이라며 “쇄신안이 양쪽 모두에 네거티브한 효과를 가져왔다”고 말했다.



국민의힘은 이날 쇄신안 실천의 첫 단추로 당명 개정 절차에 착수했다. 당명 개정 관련 당내 여론조사에 응한 책임당원 중 68.19%가 개정에 찬성한 데 따른 것이다. 새 당명에 대한 의견도 수렴했는데, 자유·공화·미래 단어를 포함해야 한다는 의견이 많았다고 한다. 새 당명은 국민 공모, 전문가 검토 등을 거쳐 다음 달 중 확정될 예정이다. 새 당명이 결정되면 2020년 9월 이후 5년5개월여 만에 ‘국민의힘’ 간판은 내리게 된다.



장 대표의 반(反)이재명정부 연대 구상도 첫발을 내디딘다. 장 대표는 12일 국회에서 이준석 개혁신당 대표와 만나 민주당 공천헌금 의혹 및 통일교 금품수수 의혹에 대한 공동 대응책을 논의한다.



이강민 이형민 기자 river@kmib.co.kr



