국힘 어설픈 사과로 진퇴양난… 간판 바꿔달면 지지율 오를까

입력:2026-01-12 18:51
張, 쇄신안 발표에도 오히려 하락
부진한 성적표에 당명개정 착수
전국민 공모전 거쳐 내달중 확정

장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 국민의힘은 이날 최고위에서 약 5년반 만에 당명을 교체하기로 결정했다. 이병주 기자

장동혁 국민의힘 대표가 심혈을 기울여 발표한 쇄신안도 당 하락세를 막지 못했다. 설익은 계엄 사과는 중도 민심을 움직이지 못했고, 강성 지지층은 사과에 반발해 이탈했다. 국민의힘은 쇄신안 후속 조치로 당명 변경 카드를 꺼내 들었다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~9일 이틀간 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 조사해 12일 발표한 정당 지지도 조사에 따르면 국민의힘 지지율은 지난주보다 2.0% 포인트 떨어진 33.5%로 집계됐다. 지난해 8월 2주(36.7%) 조사 이후 5개월 만의 최저치다. 반면 더불어민주당은 지난주보다 2.1% 포인트 오른 47.8%로 집계됐다.

부진한 성적표의 원인을 파격 없는 쇄신안에서 찾는 목소리가 많다. 수도권의 한 의원은 “국민에게 감동을 주려면 ‘얘네 사고 치려나’ 할 정도의 쇄신이어야 한다”며 “파격을 기대한 중도층 입장에선 더 짜증이 나는 것”이라고 말했다.

시점을 재고 나온 듯한 계엄 사과가 설득력이 떨어진다는 지적도 나온다. 박성민 정치컨설턴트 민 대표는 “이미 사과의 적절한 타이밍을 재다 늦어버렸고, 윤석열 전 대통령 1심 선고가 나오면 그때야 명시적 절연을 하겠다는 구상으론 더는 국민 관심을 끌어모으기 어려울 것”이라고 말했다.

계엄 사과에 기존 지지층이 이탈한 결과라는 분석도 있다. 수도권의 또 다른 의원은 “시기를 놓친 쇄신안에 중도는 침묵하고 강성 지지층은 떨어져 나갔다”고 말했다. 지역에서는 계엄 사과에 반발해 당원들이 탈당하는 사례도 있는 것으로 전해졌다. 당 관계자는 “콘크리트 지지층에겐 달갑지 않은 사과였고, 민심은 불충분하다고 하는 딜레마적 상황”이라며 “쇄신안이 양쪽 모두에 네거티브한 효과를 가져왔다”고 말했다.

국민의힘은 이날 쇄신안 실천의 첫 단추로 당명 개정 절차에 착수했다. 당명 개정 관련 당내 여론조사에 응한 책임당원 중 68.19%가 개정에 찬성한 데 따른 것이다. 새 당명에 대한 의견도 수렴했는데, 자유·공화·미래 단어를 포함해야 한다는 의견이 많았다고 한다. 새 당명은 국민 공모, 전문가 검토 등을 거쳐 다음 달 중 확정될 예정이다. 새 당명이 결정되면 2020년 9월 이후 5년5개월여 만에 ‘국민의힘’ 간판은 내리게 된다.

장 대표의 반(反)이재명정부 연대 구상도 첫발을 내디딘다. 장 대표는 12일 국회에서 이준석 개혁신당 대표와 만나 민주당 공천헌금 의혹 및 통일교 금품수수 의혹에 대한 공동 대응책을 논의한다.

이강민 이형민 기자 river@kmib.co.kr

