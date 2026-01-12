김병기 윤리심판원 출석… 핵심 의혹 ‘시효’ 만료, 징계 변수

구의회 카드 쓴 의혹 등 13가지 소명

‘공천헌금’ 등 6가지 발생일 3년 경과

윤리심판원 장시간 회의, 결론은 못 내

김병기(가운데) 더불어민주당 의원이 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 당 윤리심판원에 출석하고 있다. 김 의원은 배우자의 구의원 법인카드 사용, 장남의 국정원 업무에 보좌진 동원 등 각종 비위 의혹을 받고 있다. 권현구 기자

각종 비위 의혹으로 더불어민주당 원내대표직에서 물러난 김병기 의원이 12일 서울 여의도 당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석했다. 김 의원은 윤리심판원이 제시한 13가지 의혹에 대해 일일이 소명한 것으로 전해졌다. 특히 이 가운데 6가지 의혹에 대한 징계시효가 완성된 것으로 나타나 변수로 떠오르고 있다. 윤리심판원은 이날 저녁까지 회의를 이어갔지만 징계시효 문제 등으로 징계수위를 정하지 못했다.



김 의원은 이날 오후 2시30분쯤 당사 앞에서 기자들과 만나 ‘(자진) 탈당은 없는지’를 묻자 “의혹에 대해 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다”고 했다. 지도부에서 ‘애당의 길’을 언급한 것에 대해서는 묵묵부답이었다.



국민일보 취재를 종합하면 윤리심판원은 김 의원에게 강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 관련 논란 등 총 13개 혐의를 적용한 것으로 파악됐다. 구체적으로는 배우자의 구의원 법인카드 사용 의혹, 장남 국정원 채용 개입 의혹, 장남의 국정원 업무에 보좌진 동원 논란, 차남 숭실대 편입 관련 의혹, 차남 빗썸 취업 대가 상임위원회 질의 의혹, 차남 예비군 훈련 연기 신청 보좌진 지시 의혹, 지역구 병원 배우자 특혜 진료 의혹, 쿠팡 임원과 고액 식사 의혹, 대한항공으로부터 숙박권 수수 의혹, 보좌진과의 갈등 관련 논란, 배우자가 보좌진에게 직접 업무 지시 의혹 등이다.



최대 변수는 징계시효다. 당규 제7호 제17조는 성범죄를 제외하고는 징계 사유가 발생한 날로부터 3년이 경과하면 징계하지 못한다고 정한다. 징계시효가 완성된 사안에 대해선 윤리심판원은 당규상 각하 결정을 해야 한다.



김 의원의 경우 13가지 중 6가지 의혹이 징계시효 만료 상태다. 핵심 의혹인 강 의원 공천헌금 관련 논란(2022년)과 구의원 금품수수 반환 의혹(2020년)은 모두 발생일로부터 3년이 지났다. 배우자 구의원 법인카드 사용 의혹·차남 숭실대 편입 관련 의혹·차남 예비군 연기 신청 의혹(2022년)과 장남 국정원 채용 개입 의혹(2016년)도 당규상 징계 대상이 아니다.



당 지도부는 윤리심판원 회의 직전까지도 징계시효 규정을 인지하지 못한 것으로 알려졌다. 당 관계자는 “법원과 같은 윤리심판원이 판결하는 것이기에 절차상 원칙을 따를 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 당내에서는 비상징계권을 발동해 제명할 가능성도 거론된다. 박수현 수석대변인은 전날 기자간담회에서 “(일부 의원의) 지도부를 향한 김 의원 제명 요구 움직임까지 임박했다”며 “상황에 따라 정청래 대표의 비상징계 가능성도 열려 있다”고 말했다. 당규 제7호 32조는 당대표가 선거 또는 기타 비상한 시기에 중대하고 현저한 징계 사유가 있거나, 긴급히 처리하지 않으면 당에 중대한 문제가 발생할 우려가 있다고 인정하는 때에 최고위원회의 의결로 징계처분을 할 수 있다고 정한다. 비상징계권에는 제명이 포함돼 있다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 각종 비위 의혹으로 더불어민주당 원내대표직에서 물러난 김병기 의원이 12일 서울 여의도 당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석했다. 김 의원은 윤리심판원이 제시한 13가지 의혹에 대해 일일이 소명한 것으로 전해졌다. 특히 이 가운데 6가지 의혹에 대한 징계시효가 완성된 것으로 나타나 변수로 떠오르고 있다. 윤리심판원은 이날 저녁까지 회의를 이어갔지만 징계시효 문제 등으로 징계수위를 정하지 못했다.김 의원은 이날 오후 2시30분쯤 당사 앞에서 기자들과 만나 ‘(자진) 탈당은 없는지’를 묻자 “의혹에 대해 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다”고 했다. 지도부에서 ‘애당의 길’을 언급한 것에 대해서는 묵묵부답이었다.국민일보 취재를 종합하면 윤리심판원은 김 의원에게 강선우 무소속 의원 공천헌금 수수 관련 논란 등 총 13개 혐의를 적용한 것으로 파악됐다. 구체적으로는 배우자의 구의원 법인카드 사용 의혹, 장남 국정원 채용 개입 의혹, 장남의 국정원 업무에 보좌진 동원 논란, 차남 숭실대 편입 관련 의혹, 차남 빗썸 취업 대가 상임위원회 질의 의혹, 차남 예비군 훈련 연기 신청 보좌진 지시 의혹, 지역구 병원 배우자 특혜 진료 의혹, 쿠팡 임원과 고액 식사 의혹, 대한항공으로부터 숙박권 수수 의혹, 보좌진과의 갈등 관련 논란, 배우자가 보좌진에게 직접 업무 지시 의혹 등이다.최대 변수는 징계시효다. 당규 제7호 제17조는 성범죄를 제외하고는 징계 사유가 발생한 날로부터 3년이 경과하면 징계하지 못한다고 정한다. 징계시효가 완성된 사안에 대해선 윤리심판원은 당규상 각하 결정을 해야 한다.김 의원의 경우 13가지 중 6가지 의혹이 징계시효 만료 상태다. 핵심 의혹인 강 의원 공천헌금 관련 논란(2022년)과 구의원 금품수수 반환 의혹(2020년)은 모두 발생일로부터 3년이 지났다. 배우자 구의원 법인카드 사용 의혹·차남 숭실대 편입 관련 의혹·차남 예비군 연기 신청 의혹(2022년)과 장남 국정원 채용 개입 의혹(2016년)도 당규상 징계 대상이 아니다.당 지도부는 윤리심판원 회의 직전까지도 징계시효 규정을 인지하지 못한 것으로 알려졌다. 당 관계자는 “법원과 같은 윤리심판원이 판결하는 것이기에 절차상 원칙을 따를 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 당내에서는 비상징계권을 발동해 제명할 가능성도 거론된다. 박수현 수석대변인은 전날 기자간담회에서 “(일부 의원의) 지도부를 향한 김 의원 제명 요구 움직임까지 임박했다”며 “상황에 따라 정청래 대표의 비상징계 가능성도 열려 있다”고 말했다. 당규 제7호 32조는 당대표가 선거 또는 기타 비상한 시기에 중대하고 현저한 징계 사유가 있거나, 긴급히 처리하지 않으면 당에 중대한 문제가 발생할 우려가 있다고 인정하는 때에 최고위원회의 의결로 징계처분을 할 수 있다고 정한다. 비상징계권에는 제명이 포함돼 있다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지