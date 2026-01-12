시사 전체기사

종교 지도자들 “사이비 종교 해산 국민도 동의”… 李 “너무 오래 방치” 공감

입력:2026-01-12 18:58
공유하기
글자 크기 조정

이 대통령, 7대 종단 지도자 오찬

이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 열린 국내 주요 종교 지도자들과의 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

국내 주요 종교 지도자들이 이재명 대통령과의 오찬에서 통일교와 신천지 등 문제 종교단체 해산과 재단 자산을 활용한 사이비 이단 종교 피해자 구제 방안을 제시했다. 이 대통령은 “우리 사회에 끼치는 해악을 너무 오래 방치해 폐해가 매우 크다”며 공감의 뜻을 드러냈다.

이 대통령은 12일 청와대로 7대 종단 지도자들을 초청해 오찬 간담회를 진행했다. 비공개로 이어진 간담회에서는 통일교와 신천지로 인한 사회적 피해 문제가 집중적으로 논의됐다.

종교 지도자들은 “통일교·신천지 등 사이비 이단 종교로 인한 폐해가 심각하다”며 “정교 유착을 넘어 시민의 삶에 큰 피해를 주는 행태를 엄정히 다뤄야 한다”고 말했다. 또 “국가와 국민에게 해악을 미치는 종교단체 해산은 국민도 동의할 것”이라고 강조했다.

복수의 참석자들에 따르면 이 대통령은 “이단으로 인해 피해를 본 분들이 다시 신앙생활을 할 수 있도록 각별히 돌봐야 한다”며 “국민 통합 차원에서 피해 회복은 우리 모두의 책임”이라고 강조한 것으로 전해졌다. 또 “법이 정하는 범위 안에서 종교 해산 문제도 고민하고 있다”며 “이것이 또 다른 갈등으로 번지는 게 아니라 합리적인 법의 틀 안에서 종교활동이 이뤄져야 한다”고 말한 것으로 알려졌다. 그러면서 “정치적 결단에 의해 결정되는 것이 아니라 대한민국 법이 정한 범위 안에서 진단하고 판단해야 할 사안”이라고 강조했다고 한다.

민생과 한반도 평화 문제 등 국정 전반에 대한 논의도 이어졌다. 종교 지도자들은 특히 이 대통령이 혐중 등 문제를 지적한 데 대해 “이주민에 대한 혐오가 파시즘의 온상이 되고 있다. 혐오와 단절하자는 제안에 많은 국민이 동의할 것”이라고 평가했다. 이 대통령은 “민생이나 한반도 평화 등 사회의 중요한 화두에 종교계가 올바른 방향을 말해 달라”며 “특히 외교나 안보처럼 국가 공동체의 존속이 달린 일을 정쟁 대상으로 삼으며 서로 싸우지 않게 ‘큰 가르마’를 타 주시면 좋겠다”고 당부했다.

이날 행사는 ‘종교와 함께, 국민 통합의 길로’를 주제로 열렸다. 이 대통령은 모두발언에서 “대통령에게 제일 중요한 일은 국민 통합이지만 갈등과 혐오, 증오가 많이 늘어났다”며 “국민이 서로 화합하고 포용할 수 있도록 종교계가 더 큰 역할을 해 달라”고 요청했다. 오찬은 생명 존중과 평화, 비폭력의 의미를 담은 채식 위주의 한식과 비빔밥으로 마련됐다. 새해의 평안과 성찰을 상징하는 의미로 한과도 제공됐다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김병기, 윤리심판원 출석…“무고함 밝혀지도록 충실히 답변”
인요한 “계엄, 극명한 이유 있는 줄…이후 밝혀진 일들 치욕”
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
“반도체 땡큐”… 국민연금 주식 평가액 70조 급증
‘강선우 1억 의혹’ 김경, 경찰 조사 후 귀가…재소환 방침
“희망 초봉 4300만원”…채용 한파에 취준생 눈높이 낮춰
지정학적 리스크 증가에…‘삼전닉스’ 제치고 돌아온 방산주 질주
‘경제난’ 이란, 47년 신정체제 최대 위기… 미, 군사개입 준비
국민일보 신문구독