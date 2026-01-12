종교 지도자들 “사이비 종교 해산 국민도 동의”… 李 “너무 오래 방치” 공감

종교 지도자들 “사이비 종교 해산 국민도 동의”… 李 “너무 오래 방치” 공감
이 대통령, 7대 종단 지도자 오찬
국내 주요 종교 지도자들이 이재명 대통령과의 오찬에서 통일교와 신천지 등 문제 종교단체 해산과 재단 자산을 활용한 사이비 이단 종교 피해자 구제 방안을 제시했다. 이 대통령은 “우리 사회에 끼치는 해악을 너무 오래 방치해 폐해가 매우 크다”며 공감의 뜻을 드러냈다.
이 대통령은 12일 청와대로 7대 종단 지도자들을 초청해 오찬 간담회를 진행했다. 비공개로 이어진 간담회에서는 통일교와 신천지로 인한 사회적 피해 문제가 집중적으로 논의됐다.
종교 지도자들은 “통일교·신천지 등 사이비 이단 종교로 인한 폐해가 심각하다”며 “정교 유착을 넘어 시민의 삶에 큰 피해를 주는 행태를 엄정히 다뤄야 한다”고 말했다. 또 “국가와 국민에게 해악을 미치는 종교단체 해산은 국민도 동의할 것”이라고 강조했다.
복수의 참석자들에 따르면 이 대통령은 “이단으로 인해 피해를 본 분들이 다시 신앙생활을 할 수 있도록 각별히 돌봐야 한다”며 “국민 통합 차원에서 피해 회복은 우리 모두의 책임”이라고 강조한 것으로 전해졌다. 또 “법이 정하는 범위 안에서 종교 해산 문제도 고민하고 있다”며 “이것이 또 다른 갈등으로 번지는 게 아니라 합리적인 법의 틀 안에서 종교활동이 이뤄져야 한다”고 말한 것으로 알려졌다. 그러면서 “정치적 결단에 의해 결정되는 것이 아니라 대한민국 법이 정한 범위 안에서 진단하고 판단해야 할 사안”이라고 강조했다고 한다.
민생과 한반도 평화 문제 등 국정 전반에 대한 논의도 이어졌다. 종교 지도자들은 특히 이 대통령이 혐중 등 문제를 지적한 데 대해 “이주민에 대한 혐오가 파시즘의 온상이 되고 있다. 혐오와 단절하자는 제안에 많은 국민이 동의할 것”이라고 평가했다. 이 대통령은 “민생이나 한반도 평화 등 사회의 중요한 화두에 종교계가 올바른 방향을 말해 달라”며 “특히 외교나 안보처럼 국가 공동체의 존속이 달린 일을 정쟁 대상으로 삼으며 서로 싸우지 않게 ‘큰 가르마’를 타 주시면 좋겠다”고 당부했다.
이날 행사는 ‘종교와 함께, 국민 통합의 길로’를 주제로 열렸다. 이 대통령은 모두발언에서 “대통령에게 제일 중요한 일은 국민 통합이지만 갈등과 혐오, 증오가 많이 늘어났다”며 “국민이 서로 화합하고 포용할 수 있도록 종교계가 더 큰 역할을 해 달라”고 요청했다. 오찬은 생명 존중과 평화, 비폭력의 의미를 담은 채식 위주의 한식과 비빔밥으로 마련됐다. 새해의 평안과 성찰을 상징하는 의미로 한과도 제공됐다.
