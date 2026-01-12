AI 강의실로 간 회장님들… 나이·직위 떠나 ‘AI 열공’
[AI 시대 생존법] ⑤ AI, 제대로 배우려면
AI 교육과정 기획 주현철·이호정
지난해 9월 서울 여의도 한국경제인협회 국제경영원 강의실. 머리가 희끗희끗한 60대 수강생들이 인공지능(AI) 수업을 들으려 앉아 있었다. 이름만 대면 누구나 알 법한 기업의 ‘회장님’들이었다. 이들은 강의 내용을 따라가는데 어려워하면서도 함께 수업을 듣는 30대 대리급에 뒤지지 않을 정도의 교육열을 보였다.
이제 AI 학습은 나이와 직위를 떠나 필수가 됐다. 단순한 업무 효율화를 넘어, AI 활용 능력이 개인의 핵심 경쟁력을 결정짓는 잣대가 됐기 때문이다.
최근 한경협 사무실에서 만난 주현철 CEO교육실 실장과 이호정 책임연구원은 “30대 실무진부터 60대 오너까지, 연령대를 가리지 않고 AI 교육 과정에 대한 관심이 뜨거운 상항”이라고 말했다. 이들은 지난해부터 시작된 중소·중견기업 직원 대상 생성형 AI 교육과정을 기획했다. 매번 모집 시작과 동시에 정원이 찰 정도로 인기가 많다고 한다.
주 실장은 기업 고위 경영진이 생성형 AI에 큰 관심을 갖고 있다는 점에 주목했다. 그는 “AI라는 신기술에 대해 본인이 정확히 이해하지는 못한다고 해도 대략적인 개요를 이해하고 조직을 ‘AI화’ 하고자 하는 노력이 느껴진다”고 말했다.
이 연구원은 AI를 기업 현장에서 제대로 다루기 위해서는 우선 제대로 된 이해가 필수라고 지적했다. 이 연구원은 “AI로 제작해 오는 보고서를 보면 오타나 띄어쓰기 같은 형식 차원에서의 오류는 전혀 찾아볼 수 없을 정도로 완벽하다”면서도 “실제 담당자만이 알 수 있는 업무나 프로젝트 진행 상황에 대한 내용은 별로 없고 일반적인 업황에 대한 설명으로 가득한 경우가 많다”고 말했다.
주 실장은 특히 학생이나 사회초년생같이 자신의 역량이나 직무에 대한 파악이 구체적으로 안 된 이들일수록 AI를 정교하게 사용하는 법을 배워야 한다고 강조했다. 그는 “AI는 사용자가 넣는 명령어(프롬프트)가 얼마나 풍부하냐에 따라 내놓는 답변이 천차만별”이라며 “단순히 ‘관련 보고서를 작성해줘’라는 식의 AI 활용은 20년 전 대학생들이 인터넷 게시글을 ‘복붙’해서 제출하던 수준과 별반 차이가 없다”고 말했다.
물론 수강생 전원이 AI 강의를 순탄하게 따라가는 것은 아니다. 이 연구원은 “몇몇 분들은 강의 초반에는 어느 정도 수업을 따라가 보려고 애쓰다가도 어느 순간이 되면 노트북을 덮고 휴대전화만 쳐다보고 계신다”고 전했다.
주 실장은 그럼에도 이런 AI 교육은 인프라가 갖춰진 대기업보다 중소·중견기업에 훨씬 큰 도움이 될 것이라고 내다봤다. 그는 “AI가 아직 인력을 완전히 대체하기는 어렵지만, 1인당 감당할 수 있는 업무량의 ‘캐파’를 훨씬 늘려주는 것이 사실”이라고 말했다. 비교적 간단한 신년사 작성만 해도 예전에는 온종일 매달려야 했지만, AI를 활용하면 1분 만에 대략적인 아웃라인이 나온다는 얘기다. 주 실장은 “(AI는) 업무 분담이 체계적으로 돼 있는 대기업에 비해 한 사람이 담당하는 업무가 많은 중소기업의 인력난을 해소해주는 ‘가성비 보조 직원’이 될 수 있다”고 말했다.
그는 이어 “현재 AI 분야 상황은 2010년쯤 스마트폰이 막 시장에 풀리기 시작했을 때와 비슷하다”며 “꼭 업무에 필요해서가 아니더라도, 본인이 흥미가 있는 분야와 AI를 접목하는 방법과 경험을 교육받는 것이 추후 큰 자산이 될 것”이라고 조언했다.
