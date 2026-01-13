“기득권 중심”… 조각투자 스타트업, 제도화 문턱서 폐업위기

루센트블록 STO 인가 탈락 가능성

심사 불공정에 기술탈취까지 주장

발행업자 역할에 낮은 점수 의견도



부동산 조각투자 서비스 ‘소유’ 운영사인 루센트블록이 금융위원회의 토큰증권(STO) 장외거래소(유통 플랫폼) 인가 심사에서 탈락할 가능성이 제기되며 폐업 위기에 직면했다. 한국거래소와 넥스트레이드 컨소시엄이 인가 후보로 유력하게 거론되는 가운데 루센트블록 측은 “조각투자 사업을 진행하며 쌓아온 데이터가 아닌, 거대 기관의 간판 위주로 평가가 이뤄지면서 심사의 공정성이 훼손됐다”며 강하게 반발하고 있다.



허세영 루센트블록 대표는 12일 서울 강남구에서 긴급 기자간담회를 열고 “제도화 과정에서 벌어지는 행정 처리와 기득권 중심의 시장 재편은 법안의 취지와 완전히 상충하며 루센트블록을 시장에서 퇴출하려 하고 있다”고 주장했다.



금융위는 오는 14일 정례회의를 열고 STO 유통을 담당할 조각투자 장외거래소 인허가 최종안을 확정할 예정이다. 현재는 한국거래소·코스콤 컨소시엄(KDX)과 넥스트레이드·뮤직카우 컨소시엄(NXT)이 유력한 것으로 알려졌다.



허 대표가 부당하고 주장하는 부분은 금융위의 심사 기준과 내용이다. 루센트블록은 혁신금융사업자로서 50만명을 대상으로 4년간 부동산 조각투자 플랫폼을 운영했다. 반면 다른 두 거래소는 관련 실적이 전무하다. 그럼에도 이번 심사에서 선정될 가능성이 크다는 점에서 심사 기준이 부적절한 것 아니냐는 지적이다. 그는 “거래소의 경우 규제 샌드박스를 통해 2년간 STO 장내거래소 운영이 가능했음에도 실제 유통 성과는 0건이었다”며 “기술력·안정성이라는 심사 기준이 실증 데이터가 아닌 기관의 지위와 형식적 요건을 우선했다는 의심을 피할 수 없게 됐다”고 짚었다.



루센트블록은 또 넥스트레이드를 향해 ‘기술 탈취’ 의혹을 제기하고 있다. 허 대표 측에 따르면 양사는 ‘루센트블록 컨소시엄 참여’ 논의를 바탕으로 비밀유지각서(NDA)를 맺었다. 이후 루센트블록은 넥스트레이드에 자사 재무 정보와 사업계획 등 자료를 건넸지만 넥스트레이드가 며칠 뒤 불참 의사를 밝히고 2주 뒤 별도의 자체 컨소시엄을 구성해 인가 신청서를 제출했다는 것이다. 이에 대해 넥스트레이드 측은 “루센트블록의 기술을 뺏은 사실이 없다”고 항변하고 있다.



조각투자 시장에서는 업체 중심의 컨소시엄이 탈락할 수 있다는 데 의아하다는 반응이 대부분이다. 이제껏 업계에서는 대형 거래소 위주의 컨소시엄 하나와 업체 중심의 컨소시엄이 선정될 것이라는 예측이 많았다. 이번 조각투자 유통 플랫폼 컨소시엄에 참여한 한 관계자는 “제도화가 늦어지면서 조각투자 사업을 하던 업체 상당수가 이미 폐업한 상태”라며 “루센트블록은 그중에서도 안정적으로 사업을 이뤄냈다는 평가를 받기 때문에 억울한 면이 있어 보인다”라고 전했다.



일각에서는 루센트블록이 유통업자보다는 발행업자로서 역할을 했기 때문에 이번 결과가 당연하다는 의견도 있다. 또 다른 관계자는 “루센트블록의 경우 최대주주가 허 대표인데, 이 때문에 재무적인 안정성이나 건전성 측면에서 낮은 점수를 받았을 수 있다”고 지적했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



