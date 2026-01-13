환율 다시 1470원 코앞까지… 코스피 4600 돌파 역대 최고치

원화 가치 64개국 중 꼴찌 수준

고환율, 수입 물가 상승에도 영향

코스피, 상승 압력 완화 가능성

원·달러 환율이 최근 다시 급등하는 가운데 원화 가치가 조사 대상 64개국 중 꼴찌 수준인 것으로 나타났다. 원·달러 환율은 12일 서울 외환시장에서 1468.4원에 거래를 마쳤다. 외환 당국이 시장 안정화 대책을 내놓은 지난해 12월 24일(1484.9원) 이후 최고치다. 파죽지세인 코스피가 원·달러 환율 상승 압력을 일부 완화할 가능성도 있다. 이날 코스피는 4624.79에 마감하며 사상 최고치를 또 경신했다.



12일 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난 6일 기준 원화의 ‘명목 실효 환율’(NEER)은 86.58을 기록했다. 2020년을 100으로 하는 이 지수는 특정 국가의 통화 가치를 주요 교역 상대국인 미국 등 64개국과의 무역량을 반영해 가중 평균한 것이다. 특정국의 통화 가치를 주요국 통화와 비교해 산출하는 식이다.





원화는 64개국 중 아르헨티나(4.89)와 튀르키예(16.27), 일본(70.14), 인도(86.01)에 이어 5번째로 낮다. 미국발 세계 금융위기 직후인 2011년 10월 14일(84.78) 이후 가장 낮은 수준이다. 그나마도 외환 당국이 외환시장에 적극적으로 개입해 소폭 반등한 수치다. 지난해 12월 23일에는 금융위기 이후 최저치와 맞닿은 84.8까지 하락했었다. 다음 날 외환 당국이 환시 안정화 대책을 내놓으면서 원·달러 환율이 30원가량 급락했고 명목 실효 환율도 86.6까지 상승했다.



환율에 물가 수준까지 반영해 한 나라의 통화 구매력을 나타내는 ‘실질 실효 환율’(REER)을 보면 상황은 더 나쁘다. 최근 발표치인 지난해 11월 말 기준 원화는 87.05를 기록해 금융위기 직후인 2009년 4월 말(85.47) 이후 가장 낮다. 이 지표에서 원화는 일본(69.4) 다음으로 낮아 64개국 중 63위를 차지했다.



고환율은 수입 물가 상승으로 직결된다. 실질 실효 환율이 낮았던 지난해 11월 수입 물가 지수 상승률은 2.6%로 2024년 4월(3.8%) 이후 최고치를 기록했다. 지난해 12월에도 석유류가 6.1% 급등하면서 전체 물가 상승세를 주도했다. 실질 실효 환율이 낮으면 수출 대기업에 유리하다는 통념도 옛날 얘기다. 산업연구원에 따르면 실질 실효 환율이 10% 하락할 때 대기업의 영업이익률은 오히려 0.29% 포인트 낮아지는 것으로 추산된다. 수출품을 만들기 위해 원재료와 중간재를 들여올 때 비싼 값을 치러야 하기 때문이다.



원·달러 환율은 전일 대비 10.8원 오르며 이날도 상승세를 이어갔다. 원화를 사려는 사람보다 팔려는 사람이 많기 때문으로 풀이된다. 외국인 투자자는 이날 코스피에서만 3510억원어치를 팔아치웠다. 반대로 올해 들어 지난 9일까지 서학 개미의 미국 주식 순매수 규모는 19억4217만 달러(약 2조8354억원)에 이른다.



코스피는 올해 들어 7거래일 연속 단 하루도 빠지지 않고 상승했다. 거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 38.47(0.84%) 상승한 4624.79에 장을 마감했다. 지난 9일(현지시간) 뉴욕 증시가 사상 최고치로 마감하며 우호적인 투자 심리가 작용했기 때문으로 분석된다. 올해 들어 이날까지 코스피 하루 평균 거래 대금은 24조1050억원이었다. 이 수치가 20조원을 넘긴 것은 2021년 1월(26조4778억원) 이후 처음이다.



