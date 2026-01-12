대장동 5579억 계좌 열어보니 ‘깡통’… “추징보전 전 빼돌려”

화천대유 7만원 등 4억여원 불과

성남시 “檢, 충분한 정보 공유 안 해”

檢 “검찰도 가압류 전에 잔액 몰라”

경기도 성남시가 12일 김만배·남욱·정영학·유동규씨 등 대장동 일당의 가압류 계좌 잔액이 ‘깡통 계좌’ 수준이라며 범죄수익 환수를 위한 검찰의 협조를 요청했다. 사진은 성남시 분당구 화천대유자산관리 사무실 모습. 국민일보DB

대장동 개발 비리에 연루된 민간업자들 범죄수익을 환수하려고 가압류한 계좌들이 ‘깡통 계좌’로 파악됐다. 경기도 성남시는 가압류를 통해 확인한 이들 계좌 잔고는 추정 범죄수익 4449억원 중 0.1%인 4억여원에 불과하다고 밝혔다. 검찰의 대장동 사건 항소 포기로 어려워진 대장동 일당의 범죄수익 환수는 이미 물 건너간 상황이라는 분석도 나온다.



성남시는 지난해 12월 대장동 민간업자 김만배·남욱·정영학·유동규씨에 대한 5579억원 상당의 가압류·가처분 14건을 법원에 신청했다. 검찰이 대장동 사건 항소를 포기한 뒤 범죄수익 환수 절차를 진행한 것이다. 성남시는 12일 입장문을 내고 “법원으로부터 (14건에 대해) 모두 인용 결정을 받아냈으나 막상 해당 계좌들을 열어보니 잔고가 수만원에서 수천만원에 불과한 깡통 계좌들이었다”고 말했다.



성남시가 금융기관으로부터 확인한 가압류 계좌 잔액은 김씨 측 ‘화천대유(청구액 2700억원) 계좌’의 경우 7만원에 불과했다. ‘더스프링(청구액 1000억원) 계좌’ 잔액은 5만원이었다. 남씨 측 ‘엔에스제이홀딩스(청구액 300억원) 계좌’는 약 4800만원이었다. ‘제이에스이레(청구액 40억원) 계좌’는 4억여원이었다. 시는 “이는 검찰이 추징보전을 집행하기 전 혹은 집행하는 과정에서 이미 대장동 일당이 수천억원의 범죄수익을 다른 곳으로 빼돌렸음을 의미한다”고 지적했다.



또 성남시가 검찰 수사 기록을 살펴본 결과 2022년 7월 말 기준 대장동 일당의 범죄수익 총 4449억원 중 96.1%인 약 4277억원이 이미 소비되거나 은닉돼 사라졌다고 주장했다. 해당 수사 보고서에는 대장동 일당은 취득한 범죄수익 대부분을 현금·수표 인출, 차명 법인 설립, 고가 부동산 및 금융 투자 등으로 은닉했다는 사실이 명시된 것으로 전해졌다.



시는 “당시 계좌에 남아 있던 잔액은 범죄수익 전체의 3.9%인 약 172억원에 불과했다”고 말했다. 이어 “이마저도 실제로 법원으로부터 추징보전 결정을 받아 동결되기 전 대부분 빠져나간 것으로 보인다”며 “성남시가 가압류를 통해 지난 9일 확인한 잔고는 4449억원 중 4억여원에 불과하다”고 설명했다.



검찰의 협조가 부실했다는 의혹도 제기했다. 검찰이 대장동 일당을 기소하기 전 이미 범죄수익 수천억원을 빼돌린 정황을 알고 있었는데 성남시에 충분한 정보를 공유하지 않았다는 주장이다. 시는 “(검찰은) 4년 전부터 (은닉 정황을) 알고 있었음에도 최근 가압류를 진행하는 성남시에는 이를 공유하지 않고 껍데기뿐인 정보만 제공했다”고 주장했다. 실질적인 추징보전 집행 목록을 시에 공유했다면 시는 더 신속하게 대장동 일당의 은닉 재산을 특정해 가압류 절차를 진행할 수 있었을 것이라는 얘기다.



또 검찰이 성남시에 4개의 결정문을 제공했으나 나머지 추징보전 사건 14개 결정문에 대해서는 “법원을 통해 확보하라”고 했다며 검찰의 비협조적 태도를 문제 삼았다. 신상진 성남시장은 “법무부와 검찰은 지금이라도 전향적인 협조에 나설 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.



그러나 검찰은 반박했다. 검찰 관계자는 “추징보전 절차에 관해 오해가 있는 것으로 보인다”며 “법원에 있던 결정문을 당시 대출했던 건 맞지만 4일 뒤 반환했기 때문에 성남시가 그 후에 충분히 (법원을 통해) 확인할 수 있었을 것”이라고 말했다. 이어 “구체적 재산 목록이 포함된 결정문과 법원으로부터 결정문을 열람·등사받는 데 필요한 사건번호 등 가능한 정보들은 모두 성남시에 제공했다”고 덧붙였다.



이 관계자는 “검찰은 사라진 범죄수익을 최대한 추적해 남은 돈에 대해 추징보전 조치를 했던 것이고, 검찰도 가압류를 하기 전까지는 정확히 얼마의 재산이 남아 있는지 알 수 없었다. 아무리 성남시가 이 사건 피해자라 해도 검찰이 형사사건의 수사 자료 등을 제공하며 민사소송에 협조하는 것은 법률상 월권행위”라고 설명했다.



앞서 서울중앙지법은 지난해 10월 31일 검찰이 대장동 일당에게 이해충돌방지법을 적용, 구형한 부분에 대해 무죄 선고했다. 재판부는 업무상 배임죄를 유죄로 인정하며 473억원을 추징금으로 결정하는 데 그쳤으나 검찰은 항소를 포기했다.



성남=강희청 기자, 양한주 기자 kanghc@kmib.co.kr



