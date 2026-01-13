벌써 ‘토허제’ 적응?… 거래량 증가세로 돌아섰다
강남 3구·용산구는 거래 위축
새 규제 서울 외곽은 대폭 늘어
10·15 부동산 대책 쇼크로 주춤했던 서울 부동산 시장이 새 규제에 적응하며 거래량이 증가세로 돌아섰다. 서울 전역의 토지거래허가제(토허제)가 시행된 직후 40일보다 최근 40일간 거래량이 13%나 늘었다. 기존 규제지역인 강남 3구(강남·서초·송파) 및 용산구는 거래가 위축됐지만, 서울 외곽 신규 규제지역에선 실수요자 중심의 거래가 대폭 늘어났다.
13일 직방에 따르면 지난해 11월 29일부터 이달 7일까지 40일간 서울 내 토지거래허가건수는 총 5937건으로 집계됐다. 지난해 10·15 대책에 따른 토허제 시행 직후 40일(지난해 10월 20일~11월 28일) 5252건보다 13% 증가한 수치다.
자치구별 양상은 극명했다. 기존 규제 지역인 강남 3구(강남·서초·송파) 및 용산구는 규제 직후 40일보다 최근 40일 거래량이 급감했다. 송파(827→439건), 강남(484→233건), 서초(362→164건), 용산(199→90건) 등 각각 46.9%, 51.9%, 54.7%, 54.8% 감소했다. 장기간 급등에 시장이 피로감을 느낀 데다, 향후 세제개편 등 중·장기 리스크를 고려한 판단이 더해지며 서울 핵심지역들에선 추가 수요 유입 동력이 약해진 것으로 분석된다.
반면 새로 규제 대상이 된 서울 외곽지역의 허가 건수가 빠르게 늘었다. 노원구는 규제 직후 40일간 허가 건수가 284건에서 최근 40일간 615건으로 배 이상 늘었다.
김은선 직방 빅데이터랩장은 “(노원구는) 5~6억원대 가격대로 다른 지역 대비 거래가격이 낮다”며 “상계·중계 일대 지구단위계획이 고시되고 복합정비구역 후보지로 일부 단지들이 거론돼 노원구 일대 매수세 증가에 힘이 실린 것으로 보인다”고 분석했다. 중계동 중계그린1단지 전용 49㎡는 5억5300만~5억8500만원, 상계동 상계주공9단지 전용 58㎡가 5억~5억6300만원 선에서 거래되고 있다.
이밖에 중저가 단지가 많은 외곽지역의 허가 건수가 늘었다. 같은 기간 성북구(259→392건), 은평구(203→313건), 구로구(176→312건), 영등포구(131→311건) 등에서 100건 이상 늘었다. 시장 전반이 소강상태인 상황에서 제도에 대한 이해가 쌓이자 실거주 수요를 중심으로 매수 움직임이 제한적으로 확산하고 있다.
시장이 규제 환경에 적응하면서 지난해 12월 거래량은 직전 월을 넘어섰다. 국토교통부 실거래가시스템(12일 기준)에 따르면 지난달 서울 아파트 거래량은 총 3586건(법인·공공기관 매수 및 해제거래 제외)을 기록했다. 이달 말까지인 12월 계약 신고기한이 약 20일 남았음에도 11월 거래량(3314건)을 넘어섰다.
최근 거래량 증가는 ‘토허제 시차’ 영향도 있다. 토허제 확대로 매수·매도자가 거래 약정 후 지자체의 허가와 계약서 작성까지 최소 15~20일, 거래 신고까지는 30∼40일 이상 소요된다.
거래되는 서울 아파트 평균금액은 낮아졌다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난해 11월 평균 거래금액은 13억1190만원이었지만, 12월은 10억5316억원으로 2억5000만원 이상 떨어졌다.
서울 아파트값은 여전히 높은 호가를 유지하는 등 상승 기대가 높다. 한국부동산원에 따르면 이달 첫째 주(5일 기준) 서울 아파트값은 전주보다 0.18% 올라 48주 연속 상승했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
