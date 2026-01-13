“부친, 美에 굴복 안했다”… 마두로 옥중 메시지 공개
국회의원 아들이 집회서 발언
쿠바 대통령 “美서 조국 지킬 것”
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국에 굴복하지 않고 잘 지내고 있다는 내용의 옥중 메시지를 전해왔다고 그의 아들이 전했다.
베네수엘라 친마두로 언론 매체 엘우니베르살은 11일(현지시간) 마두로의 아들 니콜라스 마두로 게라(사진) 국회의원이 전날 소속당인 통합사회주의당(PSUV) 행사에서 부친이 보낸 옥중 메시지를 공개했다고 보도했다.
게라 의원은 부친이 “미 당국에 굴복하지 않고 건강하게 잘 지내고 있다”고 했다며 “우리에게 고개를 높이 들고, 무적의 민족으로서 앞으로 나아가라고 당부하셨다”고 말했다.
또 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 엑스에 도널드 트럼프 행정부를 겨냥해 “모든 것을, 인간의 생명마저 사업화하려는 자들은 쿠바를 비난할 도덕적 자격이 없다”며 “오늘날 우리 민족을 향해 히스테리적으로 비난을 퍼붓는 환자들”이라고 비판했다. 이어 “미국은 66년간 우리를 한계까지 질식시키는 가혹한 조치를 이어왔고, 우리는 마지막 피 한 방울까지 조국을 지키기 위해 준비하고 있다”며 맞대응을 시사했다.
앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “쿠바는 수년간 베네수엘라로부터 막대한 석유와 자금을 공급받으며 베네수엘라의 독재자를 지켜왔다. 앞으로는 쿠바에 석유·자금이 유입되지 않을 것”이라며 “너무 늦기 전에 협상하라”고 압박했다.
